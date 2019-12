Oroscopo di Paolo Fox, previsioni della settimana segno per segno. Scorpione: tempo di responsabilità. Leone: rivincite in amore

Lunedì 16 Dicembre 2019, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La settimana dal 12 al 22 dicembre secondo Paolo Fox . L'astrologo ha studiato i pianeti e ha spiegato cosa succederànel campo del lavoro, dell'amore e della fortuna ai diversi segni dello zodiaco. Ecco le previsioni dell'Si chiariscono le questiono amorose, ma solo se si allontaneranno le tensioni lavorative. I cuori solitari proveranno nuove emozioni. Fortuna dalla parte di chi voglia mettersi in gioco.Marte vi rende agitati, l'amore procede al rallentatore, ma è normale. Sul lavoro dovete farvi avanti, è una settimana piena di energie.. Le tensioni del passato sembrano sparire. In amore potrete dichiararvi a una persona che vi aspetta da tempo. Procedete spediti sul lavoro, attenzione a dei contenziosi legali.Venere in opposizione, cercate di dimenticare un torto subito, alcune coppie hanno litigato per terze persone. Tenete sotto controllo l'umore sul lavoro.Tempo di rivincita in amore, qualcuno che vi ha lasciato si è pentito. Tagliate il superfluo e lasciate entrare le novità. Siate cauti nelle spese.Le storie nate nelle ultime settimane possono portare grandi cose. Sul lavoro quello che state facendo in queste settimane avrà un gran peso nel 2020.Non fate gesti azzardati. L'amore è disturbato dalle tensioni che subite sul lavoto, dove però sono possibili nuovi sbocchi e nuove opportunità. La settimana è carica di nervosismo.Siete chiamati a prendervi delle responsabilità e a fare scelte importanti. Giornate particolari in amore, cercate di non avere pregiudizi verso i nuovi inizi.Sei alla ricerca di un partner che sappia accontentarti e stupirti. Sul lavoro ogni sfida potrebbe essere vita, accetta le nuove occazioni.Avete voglia di amare, potrebbero esserci anche dei ritorni di fiamma. Sul lavoro siete forti, qualche vostra idea potrebbe essere messa in gioco.Cercate di coltivare un amore nato da poco, soprattutto se con un Toro o con un Sagittario. Periodo fertile per le donne che vogliono avere un figlio. Bene il lavoro, ma attenzione alle spese.Siete scontenti, ma cercate di non perdere il controllo. Non fate tornare a galla il passato, alcune separazioni sono positive. La fortuna in questa settimana è ambigua: meglio non puntare in alto.