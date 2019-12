Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana di Natale. Cancro umore ballerino e Scorpione geloso. Toro al top

Lunedì 23 Dicembre 2019, 13:27

Secondo le indicazioni che l'astrologo ha appena dato in diretta nel programma di Rai2, è il momento per il Toro di iniziare a costruire qualcosa di bello. Lo Scorpione invece sarà molto geloso. Cancro fanalino di coda.12 CancroGiove, Saturno e la Luna saranno in opposizione giovedì 26 dicembre. Il vostro umore dipende molto da come gestirete le giornate che verranno. Fate attenzione.11 BilanciaDurante le feste di Natale sarete un po’ appesantiti e vorrete staccare il cellulare. Giove è dissonante e siete molto sctanchi. È il momento di riposarvi.10 ArieteRisentite della doppia dissonanza di Giove e Saturno, avrete parecchia tensione. Nel lavoro non avete le soddisfazioni che vorreste e vi agiterete ancora di più. Il 26 e 27 riposo.9 ScorpioneParte bene, lunedì, martedì, mercoledì sono giornate interessanti. Le giornate del week end sono un pochino confuse. Non sempre per voi è facile digerire un rospo. Tra venerdì e domenica cercate di non reagire. State vivendo delle novità, ma siete un po' agitati. Come nel caso di nuovi amori, diventerete gelosi. Marte agita un po'.8 LeoneLunedì sottotono, martedì e mercoledì sono buone giornate. Preparate un bel regalo per il segno del Leone.7 GemelliIn questi giorni qualcuno vi potrà fare arrabbiare. Adesso dovete evitare di pensare al passato. Martedì e mercoledì sottotono. Nel week end molte cose potranno ripartire. Il 2020 profuma di successo.6 VergineC'è una grande prova da superare. Chi vuole sposarsi, convivere fare un figlio può muoversi. Giovedì e venerdì giornate buone per la fortuna.5 SagittarioIl regalo più bello che puoi fare a un sagittario è la libertà. Questo regalino speciale per voi tra 24 e 25 è bello. Bella la giornata di domenica. Se avete incontrato un amore a novembre si perfeziona.4 PesciTutti quelli che vogliono innamorarsi, avete Venere e Giove dalla vostra parte. È un momento che premia chi in passato ha vissuto momenti difficili. In particolare giovedì e venerdì.3 CapricornoLe crepe dello scorso anno sono sanate. Negli ultimi mesi c'è stata tanta fatica nel portare avanti i risultati. Nel 2020 taglierete i rami secchi.2 AcquarioMartedì e mercoledì sono giornate buone. Anche domenica. Ci sarà una comparsata di Saturno il prossimo anno e gli Acquario si troveranno in una situazione di scelta.1 ToroAdesso siete più bizzarri. Segno che sta per arrivare un anno che vi porterà lontano. Pensate a costruire qualcosa di bello tra il 26 e il 27 che sono le giornate migliori.