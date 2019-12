Oroscopo della settimana di Paolo Fox: torna la voglia di amare per l'Acquario per la Bilancia rotture in vista

'

OROSCOPO PAOLO FOX, LA CLASSIFICA DEI SEGNI SETTIMANA 2-7 DICEMBRE

Lunedì 2 Dicembre 2019, 16:59

Si apre con stelle poco clementi per alcuni segni e brillanti per altri. Come ogni settimana l'astrologoha studiato le stelle, analizzando il lavoro l'amore e la fortuna di tutti gli elementi dello zodiaco per raccontare come saranno i prossimo giorni. Ecco le previsioni di tutti iI single saranno nervosi e polemici, attenione alle discussioni con i segni del Toro, dello Scorpione e dell’Acquario. Nel lavoro è giunta l'ora di tagliare rami secchi.Va meglio l’amore, anche per i single. Potrebbero esserci ritorni di fiamma o incontri favorevoli, mente chi è in coppia fa progetti per il futuro. Sul lavoro alcuni progetti iniziano a decollare.Favorevoli gli incontri per i single, soprattutto con un Leone o un Sagittario o un Acquario. Chi è in coppia deve recuperare con il partner. Vantaggi sul lavoro.Stanchezza per i nati sotto questo segno, qualcuno si trascina una storia e potrebbero nascere dei problemi. Anche sul lavoro siete tesi e nervosi.Siete distratti dal lavoro e avete poco tempo da dedicare all'amore, invece dovreste concentrarvi di più sui sentimenti. Non trascurate storie che potrebbero diventare importanti. Necessari cambiamenti sul lavoro.Momento brillante per l'amore, potete lanciarvi in nuovi incontri o provare un riavvicinamento. Sul lavoro le cose migliorano, se avete dei progetti fatevi avanti.Non avete più pazienza in amore, quindi potreste arrivare a troncare. Sul lavoro serve cautela, non fate scelte azzardate e cercate di stare più tranquilli.Momento positivo per i nati del segno che stimola l'amore: i single potranno fare incontri speciali e chi è in coppia fa progetti per il futuro. Buon periodo anche per il lavoro.Chi è single potrà vivere delle belle emozioni, in coppia si recupera il tempo perso. Sul lavoro non vi ferma nessuno, cercate di approfottarne per fare dei viaggi, gli spostamenti sono favorevoli.Venere nel segno stimola la voglia di amare e di mettere su casa. Cercate di non creare polemiche su questioni del passato. Novità sul lavoro.Finalmente potete lasciarvi andare alle emozioni senza paure. Questa settimana l’intesa è ottima, anche nelle coppie che nei mesi scorsi hanno avuto una crisi. Per quanto riguarda il lavoro ci sono delle novità positive, ma attenzione ai soldi.Potrete godere di ottime stelle in amore, ma solo se vi lasciate andare e non vi chiudete in voi stessi. Il lavoro è in miglioramento, a breve dovrebbero arrivare delle buone risposte.