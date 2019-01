Oroscopo emozionale 2019: la mappa dei segni per cambiare il destino

Mercoledì 16 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Segni zodiacali e segni analogici: siamo tutti diversi, e non solo fra Ariete e Gemelli o fra Scorpione e Vergine. Uomini e donne si dividono anche fra Asta-triangolo, asta-cerchio, triangolo-cerchio e molti altri segni. A partire dal test analogico della personalità ideato dallo psicologo Stefano Benemeglio, ecco le previsioni per il 2019 che si possono fare tenendo conto del proprio "".«La vita e le esperienze hanno portato ciascuno di noi ad appartenere ad una ben precisa tipologia emotiva, scoprendola è possibile imparare a fare dei propri tratti caratteriali dei punti di forza ed uscire vincente da ogni situazione della vita»spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di Anima Select (www.AnimaSelect.it), che sta ora rivoluzionando il mondo degli incontri e delbenessere emotivo.. Attraverso di esse è possibile imparare a conoscersi e quindi "prevedere" e "modificare" cosa accadrà durante quest'anno.ASTA-TRIANGOLO. Nell'ultimo sondaggio sulle donne e gli uomini più attraenti del 2019, entrambi gli italiani in classifica (Manuela Arcuri e Raul Bova) sono proprio del segno "asta-triangolo". Gli UOMINI appartenenti a questa tipologia sono sinceri e decisi, ma anche gelosi e possessivi. Temono gli altri maschi e lottano controtimidezza ed insicurezza. Consigli per LUI: accettare la sconfitta dalla quale si può sempre imparare. Le DONNE "asta-triangolo" sono invece attive e in competizione con i maschi. Si legano a partner rassicuranti, ma vogliono prevalere. Tollerano il tradimento con altre donne ma non con un uomo. Consigli per LEI: attenzione ai rimpianti: troppo spesso lasciate andare le persone con troppa facilità.TRIANGOLO-ASTA. Gli UOMINI sono disponibili ed attenti alle esigenze della partner. Prediligono donne decise e sono più coinvolti verso la famiglia piuttosto che verso il lavoro. Consigli per LUI: ascoltare i consigli degli altri. In amore resisteranno solo le storie importanti: basta che ci crediate. Le DONNE propendono in amore ad essere protettive come una mamma, preferendo relazioni con uomini problematici. Sono spesso in contrasto con le altre donne. Consigli per LEI: lasciarsi alle spalle i fallimenti accumulati per volere essere le prime e le migliori in tutto.TRIANGOLO-CERCHIO. Gli UOMINI propendono ad essere altruisti e protettivi, ma sono orgogliosi ed evitano di farsi aiutare. Consigli per LUI: vincere la timidezza e cercare di sottrarsi ai ricatti emotivi. Le DONNE "triangolo cerchio" propendono ad essere protettive, si rapportano meglio con gli uomini e provano disagio nella contrapposizione con altre donne. Consigli per LEI: lasciarsi alle spalle le scelte dettate da altri: la vita è una sola e non si può permettere che qualcuno faccia le scelte al posto nostro.ASTA-CERCHIO. Gli UOMINI "asta-cerchio"si relazionano meglio con le donne checercano intesa di opinioni, ma sono più coinvolti verso il lavoro che verso la famiglia. Consigli per LUI: maggiore impegno nelle relazioni personali e maggiore fiducia nelle scelte che si faranno per il futuro. Le DONNE propendono invece a colpevolizzare i maschi e ad essere in armonia con le altre donne. Ascoltano i consigli ma non vogliono giudizi. Consigli per LEI: in realtà volete un partner che vi tenga testa, ma dovete ancora capirlo.EGOMASCHIO-ASTA. Gli uomini soffrono la disistima e si coinvolgono incomplementarità. Consigli per LUI: vedere i propri fallimenti come difetti e non come ostacoli non superati, ogni tanto va bene anche fallire perché il fallimento spesso porta al successo. Le DONNE "egomaschio-asta" tendono ad attribuirsi inefficienze a causa di altri e propendono alla sindrome dell'abbandono. Consigli per LEI: Potare qualche "ramo vecchio" superfluo, lasciandosi alle spalle le persone che un tempo amavate ma che hanno tradito la vostra fiducia,EGOFEMMINA-ASTA. Gli UOMINI "egofemmina-asta" propendono ad esserebipolari. Consigli per LUI: lasciarsi alle spalle i percorsi sbagliati e guardare sempre avanti, al bicchiere mezzo pieno e mai a quello mezzo vuoto. Anche le DONNE di questo segno hanno la medesima tendenza ad essere bipolari. Consigli per LEI: importante sarà rimettersi in gioco e ribellarsi agli schemi prefissati. Le esperienze passate saranno decisive per fare un grande balzo in avanti verso la realizzazione di un vostro desiderio.EGOFEMMINA-TRIANGOLO. Gli UOMINI propendono a soffrire la disistima. Consigli per LUI: affrontare la vita con visioni ottimistiche, così il senso di precarietà tenderà a scomparire e non si dovrà più faticare per ottenere ciò che più si desidera. Anche le DONNE propendono a soffrire la disistima. Consigli per LEI:sfruttare tutte le chance che arrivano, perché il 2019 getterà le basi per nuovi progetti. Preparatevi a vincere anche quelle sfide che sembrano impossibili.EGOMASCHIO-TRIANGOLO. Gli UOMINI propendono al bipolarismo, trattandosi di un segno emotivo dell'Avere che ragiona da Essere. Consigli per LUI: essere più sereni nella percezione degli altri, accettando di buon grado quando qualcun altro ottiene quello che avreste voluto ottenere voi. Anche le DONNE "egomaschio-triangolo" propendono ad essere bipolari, ma si coinvolgeono in complementarità.Consigli per LEI: il periodo di essere ignorate e trascurate è giunto al termine. La vostra capacità di apparire attraenti e suscitare simpatia negli altri sarà in aumento:basta che ci crediate davvero.