Novakid annuncia la seconda edizione del campo estivo virtuale per bambini: Take It Easy con Easy Breezy

Novakid, piattaforma online di apprendimento della lingua inglese per i bambini numero 1 in Europa, annuncia la seconda edizione del corso estivo online “Easy Breezy”, disponibile sul sito https://www.novakid.it/camp/.

I giovani partecipanti avranno a disposizione numerose allegre lezioni, utili workshop e attività interattive per migliorare l'inglese in modo divertente. I genitori non dovranno preoccuparsi che l’apprendimento della lingua subisca una pausa durante le vacanze a seguito della fine delle lezioni, ma grazie a Novakid potranno sempre trovare contenuti e lezioni gratuiti da seguire ovunque ci si trovi, anche in vacanza.

“L'Easy Breezy Summer Camp di quest'anno offre ai bambini l'opportunità di conoscere meglio il mondo insieme ai propri coetanei provenienti da diversi paesi. La lingua inglese svolge un ruolo fondamentale come strumento di condivisione e comunicazione di idee, pensieri e idee, oltre che di conoscenza reciproca. Quest'estate, i più piccoli si immergeranno in un divertente programma online in una community di alunni che condividono la stessa voglia di imparare e scoprire il mondo attraverso la lingua inglese.” - spiega Max Azarov, CEO di Novakid.

Durante questo programma online, i giovani studenti di età compresa tra i 4 e i 15 anni parteciperanno a più di 70 attività didattiche tra: lezioni di inglese gamificate e divertenti laboratori di artigianato, cucina, recitazione, arte, programmazione, lego e Minecraft tenuti da insegnanti ed esperti di Novakid.

Per aiutare i bimbi a non perdere le proprie routine dettate dagli orari e abitudini scolastiche, Novakid ha deciso di introdurre nella seconda edizione del Camp alcuni allenamenti e attività mattutine per iniziare al meglio la giornata.

I corsi, come ad esempio Yoga, aiuteranno i più piccoli a migliorare la propria soglia di attenzione, la concentrazione e ad avere energia per tutto il giorno.

Gli studenti avranno anche la possibilità di esplorare il mondo e di partecipare a gite in diretta streaming, con un solo click! Viaggeranno virtualmente in tutto il mondo, visitando New York e Bangkok, l'incredibile Rio de Janeiro, la splendida Nuova Zelanda e tanti altri luoghi straordinari, stando comodamente seduti in spiaggia, a bordo piscina o in montagna.

Immersione linguistica attraverso l'edutainment comodamente da casa

Tutte le attività, le sfide e i laboratori del programma Easy Breezy Summer Camp si svolgeranno in inglese, offrendo ai bambini un'esperienza di immersione linguistica totale. I contenuti sono sviluppati principalmente nell'ambito dell'approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning), che consente agli studenti di imparare l'inglese applicandolo ad altre materie e ad argomenti di loro interesse.

Novakid ha infatti osservato come questo metodo aumenti la motivazione dei più piccoli all’apprendimento, aiutandoli inoltre ad ampliare il proprio vocabolario mettendo in pratica le conoscenze acquisite confrontandosi con i compagni di corso.

La community di Easy Breezy: sicura, divertente e costruttiva

In un ambiente sicuro e incentrato sulla condivisione, i bambini potranno restare in fcontatto con i propri coetanei da tutto il mondo, attraverso una chat online.

I moderatori si assicureranno che la chat sia un punto di contatto amichevole e sicuro, rimanendo disponibili 7 giorni su 7 per rispondere alle domande e ai dubbi degli alunni. Questo ecosistema a misura di bambino aiuterà a sviluppare la comunicazione interculturale e a stringere nuove amicizie e, perchè no, trovare un amico di penna con cui parlare in inglese durante il resto dell’anno! Per saperne di più sul campo estivo Easy Breezy: https://www.novakid.it/camp/

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 11:24

