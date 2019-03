New look per SHG Hotel Verona

Al via ai lavori di ristrutturazione del SHG Hotel Verona.



Più appeal, nuovi colori, nuove aree, una lounge unica nel suo genere vi aspettano!



Un intervento di forte ammodernamento che va a completare l’opera di ristrutturazione dell’hotel che ha già interessato la facciata esterna, tutte le 112 camere e le sale congressi in poco più di 2 anni.







Una hall all’avanguardia dove l’armonia di luci e spazi renderà più accogliente e moderno l’ingresso in hotel e l’accesso si nostri principali servizi.



Abbiamo pianificato con attenzione il rinnovo dell’hotel, per migliorare il nostro servizio rispondendo alle esigenze dei nostri ospiti. Un investimento fatto per ottimizzare i servizi offerti alla nostra clientela. Giuseppe Di Rienzo, general manager del SHG Hotel Verona, si mostra entusiasta di questo progetto che assicura, migliorerà notabilmente la qualità della nostra offerta.







Grazie alla sua posizione, a soli 5 minuti dal centro storico della città, vicino all'autostrada A4 ed alla Tangenziale Est, SHG Hotel Verona è la location perfetta per i visitatori alla scoperta delle bellezze della città di Verona e del territorio circostante: in pochi minuti è possibile raggiungere il Lago di Garda e le città d’arte di Mantova e Vicenza, mentre Venezia si trova a solo un’ora di auto.







Il nostro comodissimo parcheggio gratuito, il prestigioso ristorante “Bell’Italia” e il centro congressi con quattro sale meeting attrezzate completano l’offerta di questo albergo, rendendolo ideale per eventi e meeting a Verona.



L’Shg Hotel Verona fa parte del Salute Hotel Group (SHG), una società di gestione alberghiera giovane ma già in forte espansione. Tutte le nostre strutture sono accomunate da un’offerta varia e in armonia con il contesto circostante, rappresentando il luogo ideale in cui gli ospiti possono divertirsi, rilassarsi o gustare la cucina dei ristoranti SHG e vivere un’esperienza di soggiorno indimenticabile.



La nostra value proposition è volta ad un approccio di one to one marketing: l’obiettivo è cioè di proporre un’offerta unica, quasi personalizzata, a ciascuno dei potenziali clienti presenti sul mercato, tenendo conto che le aziende alberghiere offrono i c.d. “beni esperienza”, quelli per i quali il consumatore è in grado di esprimere un giudizio solo dopo averli provati. Inoltre, il value for money è oggi più che mai un elemento imprescindibile: offrire il massimo beneficio a fronte del prezzo sostenuto dal cliente è il cardine della corporate strategy aziendale.







Il Gruppo Salute Hospitality Group comprende i seguenti Alberghi:







• Venezia, “Salute Palace”



• Varese - Induno Olona, “Villa Porro Pirelli”



• Vicenza, “Hotel de la Ville”



• Varese - Somma Lombardo, “Grand Hotel Milano Malpensa”



• Verona, “SHG Hotel Verona”



• Verona, “SHG Hotel Catullo”



• Roma, “SHG Hotel Portamaggiore”



• Pomezia, “SHG Hotel Antonella”



• Lago Maggiore - Belgirate – “SHG Hotel Villa Carlotta”



• Bologna - Zola Predosa - “SHG Hotel Bologna” © RIPRODUZIONE RISERVATA