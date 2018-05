Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I tempi cambiano, i tabù passano e il mondo, web compreso, si adegua. Se una volta ilera un fenomeno circoscritto e malvisto dalla maggior parte dell'opinione pubblica, oggi è sempre più diffuso e il successo dine è la conferma. Ideato da una coppia finlandese di nudisti,, in poco più di due mesi questo sito riservato a chi vuole viaggiare e alloggiare, senza rinunciare a quella che per molti è una vera propria filosofia di vita, ha già registrato un boom di prenotazioni con un catalogo di strutture in continua espansione.L'idea della coppia fondatrice di Naturist BnB è chiaramente ispirata al più celebre, come spiegano gli stessi Petri e Minna: «Ci siamo accorti che quel sito, nonostante fosse il più conosciuto al mondo, non offriva nulla per chi vuole viaggiare seguendo lo stile di vita naturista. Per questo abbiamo deciso di aprirne una versione 'alternativa'». In poco tempoè riuscito a offrire location da sogno, sparse in giro per il mondo,, in cui gli ospiti possono vivere senza vestiti.Il metodo per trovare un alloggio è facile, intuitivo e perfettamente analogo a qualsiasi. La differenza sta nelle regole, che però variano a seconda delle caratteristiche dell'edificio, della zona e delle leggi locali. Alcune case che affacciano sul mare, ad esempio, consentono nei casi più fortunati di girare sempre nudi in casa e raggiungere agevolmente, senza dare scandalo, le spiagge riservate ai naturisti, ma non è sempre così: in altri casi è possibile stare in casa senza vestiti ma essere costretti a indossarli negli ambienti visibili in pubblico, come ad esempio giardini che si affacciano sulla strada. Il database diè però in continuo aumento e ci sono ampie possibilità di trovare la sistemazione ideale per chi proprio non vuole rinunciare a vivere 'al naturale'.