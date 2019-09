Narni, nel weekend la Rivincita tra cucina tipica e tradizioni millenarie

Giovedì 19 Settembre 2019, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manfricoli all’amatriciana, tagliatelle al ragù di cinghiale, gnocchetti con funghi e salsiccia. E ancora stracotto al Ciliegiolo, faraona e fegatelli arrosto., l’appendice della Corsa all’Anello attraverso la qualetorna indietro al tempo del Medioevo, è un evento che si festeggerà anche in tavola:la gastronomia umbra sarà grande protagonista nelle taverne allestite dai Terzieri Mezule, Fraporta e Santa Maria.Ad attendere i visitatori ci saranno i classici piatti della tradizione regionale, con un occhio sempre attento alle preparazioni e alle materie prime tipiche del Medioevo. Nel Terziere Mezule si potrà scegliere fra le taverne “L’Hostaria”, le “Stranezze” e l’antichissimo forno. All’interno di caratteristici locali, la consolidata tradizione mezulana nell’arte della cucina si affaccerà nel nuovo millennio riscoprendo i piatti di maggior successo nel Medioevo: manfricoli, trofie, tagliatelle, stinco, pancia di vitella, pizza farcita.Il Terziere Fraporta allestirà invece “L’Hostaria” per soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze. I manfricoli, la tipica pasta del luogo, saranno proposti al cinghiale, con le fave fresche e “alla fraportana”, con un sugo di aglio, pomodoro fresco e peperoncini; fra i secondi piatti spiccano invece lo stinco, i fegatelli, le salsicce e la braciola. E sarà festa grande anche nel Terziere Santa Maria, che nella sua Taverna degli Anelli proporrà taglieri, gnocchi con pancetta, zucchine, limone e pecorino, manfricoli con melanzane, pachino e prosciutto cotto; e ancora stinco di maiale con Patate al forno, vellutata di ceci con guanciale croccante e petto di pollo ripieno con funghi e salsiccia.Oltre alle cene nelle taverne, nel ricco programma della manifestazione spiccano altri imperdibili eventi dedicati alla gastronomia. E’ il caso, il 18 settembre alle ore 20, di “A tavola con i Priori”, un succulento banchetto medievale, mentre il 21 alle ore 18.30“L’Andar per le vie del Gusto” proporrà una suggestiva degustazione in musica.Domenica 22 sarà infine la volta del momento più atteso, la sfida nel “campo de li giochi” per la conquista dell’ambito premio, l’anello d’argento. I cavalieri si affronteranno un circuito elissoidale dove, al centro dei due rettilinei, saranno posti due porta anelli, dai quali i cavalieri dovranno infilare con una lancia della lunghezza di 2,60 metri un anello del diametro di 6 centimetri; vincerà chi arrivando prima al terzo anello, tramite un congegno elettrico farà cadere l’anello all’altro cavaliere.