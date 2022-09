A Milano e Roma torna Wanderlust: il più grande evento di corsa yoga e meditazione. Ecco quando

Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, torna in Italia con Wanderlust 108 – l’Unico Triathlon consapevole al mondo. L’evento, giunto alla sesta edizione, si svolge nelle più importanti città italiane e ora ritorna a Milano e Roma e si svolgerà con l’ormai consolidato format ibrido che prevede il classico evento live trasmesso interamente anche in streaming. Anche quest’anno il Title sponsor di Wanderlust, per tutti gli eventi, sarà adidas.



L’evento di Milano è previsto con una doppia data, sabato 17 e domenica 18 settembre, in un dei parchi più suggestivi di Milano, quello di City Life. L’evento di Roma si svolgerà domenica 2 ottobre al Parco del Laghetto dell’Eur. Due giornate, quelle di Milano, e una a Roma, dedicate alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e meditazione, e contemporaneamente la diretta streaming prevista nella giornata di domenica 18 e tante digital activities. Wanderlust 108 è la celebrazione del mindful movement, l’evento giusto per stare assieme e praticare condividendo i valori di una vita sana e consapevole.



L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa / camminata, seguiti da un Mind-body warm up insieme agli adidas runner, 60 minuti di yoga flow accompagnati da dj-set e 20 minuti di meditazione guidata per liberare la mente.

Durante gli eventi i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare e mercatini artigianali. Un lungo momento per prendersi cura di sé, anche stando comodamente a casa propria o, perché no, in riva al mare.

Durante le giornate come sempre troveremo yoga, meditazione, workshop e attività di benessere esperenziale, grazie alle attività “The Uncommons”: silent yoga, bagno di gong, animal flow, gyrochinesis e tante altre sessioni dinamiche e creative pensate per offrire stimoli sempre nuovi alla community. Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo. Tante le attività disponibili anche per gli utenti da casa in versione digitale, tra sessioni consapevoli, interviste ai Wanderlust talents, pillole di benessere e tanti contenuti video esclusivi.



Charlotte Lazzari – Yoga Teacher. Insegnate e formatrice del metodo Odaka Yoga e Odaka Yoga Prenatal, uno stile innovativo ispirato ai moti oceanici e alla cultura zen del Bushido che rendono la pratica fluida come un’onda e la mente libera di viaggiare tra le sensazioni del corpo. Ex ballerina professionista, diplomata alla scala di Milano, si definisce uno spirito libero, sempre pronta ad andare incontro a ciò che fa bene al cuore.

Carol Enrico – Holistic Dance. Ballerina professionista di danza classica e contemporanea diplomata al Liceo Artistico Coreutico Teatro Nuovo di Torino. Dopo un infortunio decide di laurearsi in scienze motorie e specializzarsi il Posturologia. Le sue specialità sono Functional Training, Barre, Power Yoga, Stretching & Mobility, Preparazione Atletica Ballerine.

Sara Usai – Vocal Coach e Sound Healer. Si occupa di crescita vocale e personale attraverso voce, suono e meditazione. Francesca Pietrosanti – Yoga Teahcer. l background di Francesca è la danza. Dopo una carriera da ballerina in musical e spettacoli teatrali, conosce il gyrotonic e la gyrokinesis, due metodi straordinari dei quali si innamora e per i quali si specializza nel ruolo di trainer.

Insegnante di yoga certificata RYT 250h, pratica Bikram, Sivananda, Ashtanga, Vinyasa e Hatha, conseguendo anche specializzazioni in meditazione vedica, pratica avanzata, pratica sicura, allineamenti e anatomia.

