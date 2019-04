Cartoguida Michelin Destinazione Emilia, la presentazione a Reggio Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cartoguida illustrata per promuovere il turismo enogastronomico della zona(l'aerea turistica che comprende i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), che offre allo stesso tempo una suggestiva esperienza di viaggio. È la, ilpresentato oggi mercoledì 3 aprile, al Teatro Valli di Reggio Emilia.Si tratta di una mappa speciale che aggrega i prodotti tipici del territorio, i punti di interesse artistico-culturali segnalati dallae i ristoranti selezionati dagli ispettori dellaL'obiettivo è quello di costruire, non ancora evidenziati sulle mappe del turismo.Presente all'evento,, direttore editoriale e capo redattore delle Guide Verdi Michelin. Ai microfoni di Leggo, Orain ha spiegato la genesi della nuova cartoguida. «Si tratta di una descrizione precisa di tutti i siti turistici di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.Con una bella carta illustrata del territorio, che dimostra come questa regione abbia una grande potenzialità turistica. La nostra cartoguida rappresenta, dunque, una risposta alla crescita del turismo enogastronomico dell'area ed è coerente con l’obiettivo di Michelin di promuovere la mobilità offrendo nel contempo la miglior esperienza di viaggio».All'evento, è intervenuto anche, direttore Destinazione Turistica Emilia. «Questa giornata - ha spiegato Romersi a Leggo - organizzata dai territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, in collaborazione con Michelin, ha l'obiettivo di mettere in luce ledel nostro territorio. Una nuova area del turismo, forte delle suecon oltre 15 prodotti tipici riconosciuti con il marchio DOP e IGP e circa 500 produttori, tra caseifici, prosciuttifici e cantine. La nuova Food and Map Travel è uno strumento ricco di informazioni per i turisti che potranno scegliere in base alle loro preferenze e, attraverso una grafica intuitiva, tra la moltitudine di opportunità offerte dal nostro meraviglioso territorio, che tra l’altro piace molto, come confermano i dati relativi ai flussi turistici.».