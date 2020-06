Marvel Comics compie 80 anni, due volumi speciali per celebrare i supereroi più amati

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 13:56

famosa per i suoi, compie 80 anni. Quasi un secolo, in cuha rispecchiato «il mondo fuori dalla nostra finestra», ispirando milioni di fan in tutto il mondo con personaggi iconici e storie immortali, eroi e racconti che lo hanno portato ad avere un ruolo prominente nella cultura popolare.celebra questocon due volumi da collezione:celebra il monumentale ottantesimo anniversario della Marvel ripercorrendo l’emozionante storia dellaattraverso racconti approfonditi di ogni decennio, con meravigliose pietre miliari, personaggi, autori, illustrazioni incredibili e dietro le quinte poco noti. A cura di, '80 Meravigliosi Anni' è una lettera d’amore definitiva ai più grandi supereroi del mondo.Inraccontano a fumetti la storia definitiva del ricco e intricato Universo Marvel, dagli inizi fino ai giorni nostri e con uno sguardo anche sul futuro, dal Big Bang fino alla morte termica dell’universo, senza tralasciare segreti e rivelazioni che uniscono decine di trame passate e presenti, lanciando uno sguardo anche sul futuro.è a tutti gli effetti un pezzo da collezione caratterizzato da un lavoro artistico di rilievo, un volume di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere tutto quel che è successo e quando, con curiosità, sorprese e rilevazioni ancora sconosciute anche a coloro che pensano di sapere ogni cosa riguardante il mondo Marvel. Entrambi i volumi sono disponibili in libreria, fumetteria e in digitale.