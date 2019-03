Vienna, alla scoperta della città correndo la maratona a suon di valzer

Un modo originale, ma decisamente unico per ammirare leVisitarla correndo la, accompagnati dalle parole della famosa melodia di Johann Strauss. Con un numero di iscritti sempre in crescita, la maratona di Vienna, si aggiudica il primato sul territorio austriaco e si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore tra le 42 km che si svolgono in Europa e nel Mondo con un numero sempre crescenti di runner stranieri, a cominciare da quelli italiani che ne approfittano per trascorrere un weekend all'insegna di sport e cultura.Con il tema annuale “coniuga la gioia di vivere, la molteplicità delle culture e la tradizione sociale del teatro viennese con i momenti carichi di emozione che lo sport permette di vivere. La prima edizione si era svolta il 25 marzo 1984 con un totale di 794 concorrentii, da allora questa maratona ne ha fatta di strada e grazie a un'organizzazione perfetta è diventata una delle gare più ricercate.La partenza della maratona viennese è prevista alle ore 9 da, uno dei più grandi della città sul Danubio, di fronte al Palazzo Onu-Vienna International Center. La gara tocca le strade del centro storico di Vienna,, il lungo canale del Danubio fino alla Ringstrasse, una serie di viali ottocenteschi il cui percorso circolare ricalcava il tracciato delle mura medioevali che circondavano il centro storico della città . Qui, dopo essere passati davanti all’Opera di Stato, si procede fino al, per ritornare successivamente sullaLala piazza più bella di Vienna, precisamente davanti al palazzo neogotico del Municipio: il Rathaus. Oltre alla maratona sulla distanza classica di 42 km, lo stesso giorno si corrono anche la mezza maratona e una maratona a staffetta per squadre composte da 4 atleti; il giorno precedente, il 6 aprile, è invece prevista una gara riservata a bambini e ragazzi, oltre a una corsa di 10 km con partenza dalla ruota panoramica del Prater. Si prevede un totale di oltre 40.000 atleti al via il 7 aprile. E dopo l'arrivo una bella torta sacher per reintegrare le calorie perse e un giro sulla ruota panoramica del Prater per ammirare anche dall'alto la maestosità di Vienna.