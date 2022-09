#LItaliaCheNonSapevi, al via il contest sul Belpaese che non ti aspetti. In palio 21 premi da 500 euro







di Sabrina Quartieri Video, foto, racconti e anche podcast. L’importante è che siano dedicati agli angoli più insoliti della nostra Penisola. Sono questi gli oggetti d’esame del nuovo contest #LItaliaCheNonSapevi, un’iniziativa concreta di tutte le Regioni rivolta agli appassionati di storytelling sul Belpaese fuori dalle solite rotte. Per partecipare, c’è tempo fino al prossimo 30 settembre ed è molto semplice: ciascun concorrente dovrà caricare sul sito https://viaggio.italia.it/it/, nella sezione “concorso”, 10 contributi a tema al massimo. Poi, una giuria di esperti decreterà i 21 materiali migliori, ognuno dedicato a una regione, che varranno il premio da 500 euro ciascuno. I criteri di valutazione per scegliere i vincitori sono l’originalità, la creatività e l’attinenza agli obiettivi del contest che punta alla valorizzazione del turismo nostrano, con una particolare attenzione a quello attivo e dai ritmi “slow”, tra cammini e antichi borghi, tutti al centro del progetto “Scopri L’Italia che non sapevi” creato dalle Regioni italiane. La premiazione si terrà al TTG Incontri di Rimini in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 17:35

