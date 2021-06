Jet privati, il nuovo modo di viaggiare per tutti: il lusso non è più esclusivo

Fino a poco tempo fa, viaggiare a bordo di jet privati era un lusso riservato solo a ricchi imprenditori, stelle del mondo dello spettacolo, dirigenti di primissimo livello e sovrani. Oggi, però, la pandemia ha cambiato le carte in tavola e a scegliere questo modo di viaggiare sono anche le persone comuni.

Nonostante la campagna vaccinale permetta una timida ripartenza, almeno nei Paesi più avanzati, il turismo internazionale si sta riprendendo molto lentamente. Le compagnie aeree fanno ancora fatica a tornare alla normalità di fronte all'incertezza e ad un tasso di viaggiatori ancora basso, mentre le aziende che dispongono di charter privati stanno facendo affari d'oro.

Come riporta infatti il Telegraph, in diverse parti del mondo sta emergendo il fenomeno del 'get set': un gioco di parole derivato dal termine del 'jet set', in cui un'abitudine una volta esclusiva sta diventando sempre più il modo di viaggiare per persone comuni. Per permettersi il volo esclusivo, si viaggia in gruppo, con gli amici o la famiglia, ammortizzando i costi individuali. Come confermano diverse compagnie di jet privati e charter, «abbiamo una richiesta sempre maggiore e i nostri clienti non sono più persone ricche e famose, ma la gente comune che si rende conto di come viaggiare su un jet sia un'esperienza incredibile da cui poi è difficile tornare indietro».

