Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d'Italia: il percorso

C’è un treno storico che farà sognare tutti gli amanti dei paesaggi pazzeschi delle Valli Alpine: nelle Centovalli, a partire dal 15 ottobre fino al 6 novembre sarà possibile salire a bordo dei treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collegano Italia e Svizzera, e percorrere un tragitto di 52 chilometri che si snoda in mezzo a boschi, valli e montagne e che è stato inserito da Lonely Planet fra i 10 percorsi in treno più spettacolari e suggestivi al mondo.

FOTO: Brancato Monica, Guerra Christian @Centovalli

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 19:52

