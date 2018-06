Il Centro Rafting Marmore inaugura la stagione estiva: divertimento e adrenalina per tutti

di Silvia Natella

La scoperta dei Castelli Romani, attraverso storia, natura ed enogastronomia

Ai piedi della, tra le più alte d'Europa, ilscorre velocemente per tre chilometri e si infrange tra le rocce. Uno spettacolo imponente per gli occhi e una scarica di adrenalina per chi prova la discesa sui gommoni con le guide dela pochi chilometri da Terni. La struttura inaugura la stagione estiva 2018 presentando tutte le attività nate per sfidare le rapide formate dalla furia dell'acqua.Un’a stretto contatto con la natura per chiunque sia maggiorenne e abbia la giusta dose di coraggio. Dopo un'iniziale lezione teorica ci si imbarca, pagaie alla mano, per mettersi alla prova tutti insieme e tentare di non cadere. Concentrazione e sincronia sono le parole d'ordine, ma quando il fiume concede una tregua è possibile guardarsi attorno e ammirare paesaggi mozzafiato, quasi tropicali, e perdere la cognizione del tempo.Il Centro, con le guide esperte della, propone attività per tutti i gusti e per tutte le età. I più piccoli, infatti, potranno divertirsi con il percorso soft nel tratto più tranquillo, mentre gli amanti delle passeggiate camminare sul letto del fiume quando il livello dell’acqua diminuisce. Un’avventura in totale sicurezza in un luogo che ogni anno attira migliaia di turisti con la sua storia e le sue bellezze.Tutto quello che serve è saper nuotare, per tutto il resto ci pensa lo staff del Centro che fornisce mute, scarpe, salvagenti, caschi e tutta l’attrezzatura necessaria. Rivolto ai più temerari èuna discesa in solitaria con il solo aiuto di un bob.Un’altra attività fiore all’occhiello del centro è quella del Torrentismo anche dettoovvero la discesa delle montagne attraverso gole e canyon. Il personale abilitato accompagna i volenterosi in tutto il percorso in discese, scalate e tuffi tra le montagne.Trasportati in tutti i sensi dalla corrente ci si potrà immergere non solo in acqua, ma anche in un mondo a parte, lontano dallo stress della vita quotidiana, dove il tempo non esiste.