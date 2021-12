Il Castello delle fiabe esiste e si trova in Trentino

In Trentino nella valle dei Laghi tra Padergnone e Sarchei si trova un castello da favola, che subito porta la mente a quello delle fiabe. È il Castello di Toblino, uno dei pochi esempi di castello lacustre: sorge su un piccolo lembo di terra che si estende nell'omonimo Lago. Crediti foto@Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Trentino Alto Adige, la ‘perla delle Alpi’ è il posto perfetto da visitare in autunno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA