L'è stata definita il ""; infatti è il paese che per abitante ha più verde a disposizione.Dai parchi pubblici ai giardini privati spesso veri gioielli nascosti, dai parchi storici ai più moderni giardini contemporanei costellati di opere d'arte all'aperto lace li restituisce colorati.Il network, con i suoi oltreparchi e giardini affiliati ha stilato unasui parchi più belli del nostro Paese.E' uno dei giardini botanici più antichi d'Europa, un vero museo vivente della flora alpina. Si trova a 2170 m di altitudine, qui sono presenti oltre 1.000 specie di piante officinali, carnivore e specie rarissime.Un grande bosco fa da contorno al giardino storico informale, dove le piante sono disposte in maniera apparentemente casuale, con boschetti alternati a prati e radure, grandi alberi isolati e un laghetto romantico.Una vasta area montana di circa 100 km2 dove tra metà di maggio e fine giugno si può godere delle fioriture della splendida “Conca dei rododendri”.Una “villa di delizie” a due passi dal Lago Maggiore, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all'italianaDefinita la "piccola Versailles" grazie al suo bel giardino alla francese, il più esteso in Lombardia, ricco di specie arboree, elementi decorativi, sculture e fontane.Un incantevole giardino romantico che presenta un alternarsi di prati, specchi d’acqua, collinette, gruppi arborei e architetture "disperse".Rigoglioso giardino all’inglese affacciato sul mare, che nei mesi primaverili accoglie i visitatori con la sua splendida fioritura della collezione botanica con oltre 35 varietà di fiori.Riconosciuta come monumento nazionale, la villa con la sua teatrale facciata ornata di statue è coronata da un giardino "a orto" nato come Teatro di Flora.Sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e antica villa di delizia, legata al nome di Raffaello e della sua scuola, presenta nella parte antistante la loggia un giardino all’italiana con siepi di bosso, frutto di un restauro novecentesco.Un orto "terrazzato" e cinto da mura, ricco di storia e strutturato su cinque grandi terrazzamenti di coltivazione collegati e inquadrati visivamente da una lunga scalea pergolata.