I grattacieli più instagrammati al mondo

Quando nel XIX secolo sono stati costruiti i primi grattacieli a Chicago e New York, nessuno avrebbe potuto immaginare come questi giganteschi edifici avrebbero cambiato per sempre lo skyline delle città di tutto il mondo. Il loro successo è stato tale che queste maestose opere architettoniche sono diventate oggi delle vere e proprie attrazioni turistiche. Soprattutto se ospitano spettacolari piattaforme panoramiche. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 17:50

