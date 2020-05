Nasce Helbiz Unlimited il primo abbonamento in Italia per la mobilità sostenibile. Monopattini e bici elettriche in una sola soluzione

Durante la settimana in cui le città italiane lasciano gradualmente il lockdown e ricominciano ad essere sempre più rallentate da un crescente traffico, Helbiz lancia UNLIMITED il primo abbonamento alla micromobilità sostenibile pensato per gli utilizzatori di monopattini e biciclette che vorranno spostarsi potendo contare su un’unica tariffa flat di 29,99 euro al mese. A partire dal 5 maggio i sottoscrittori di UNLIMITED potranno effettuare un numero di corse illimitato durante le 24 ore della durata di 30 minuti purché tra la chiusura di una corsa e la successiva siano passati 20 minuti.



L’abbonamento prevede per gli utilizzatori un rinnovo automatico mensile e la possibilità di recesso libero senza costi. La flotta che attualmente vede circa 6000 tra monopattini e biciclette nelle città di Milano, Torino, Verona e Roma crescerà entro fine giugno momento in cui Helbiz avrà a disposizione un parco mezzi di circa 8.000 unità di cui 70% saranno monopattini.



Il nuovo servizio nasce sulla base di recenti analisi di mercato, effettuate in Cina paese in cui c’è stato forte decremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e parallelamente un incremento del traffico di auto private tanto che a Pechino le corse di bike sharing hanno visto un incremento medio giornaliero del 187%. “Abbiamo analizzato i dati e con il nostro team di data management fatto alcune proiezioni sulla base dei dati raccolti dai nostri 750 mila utenti in Italia – commenta Salvatore Palella fondatore di Helbiz – lavorando in quattro direzioni per supportare le città e i Comuni italiani in questa rivoluzione: flotta, tecnologia, servizio e offerta modulare con prezzi calmierati. Entro giugno avremo a disposizione 8.000 mezzi nuovi con batteria a lunga durata, sappiamo che il servizio sarà fondamentale per le città italiane per cui il nostro modello che prevede city manager e personale sempre in strada farà la differenza rispetto ai competitor. La tecnologia sviluppata per la geolocalizzazione dei parcheggi, l’analisi dei dati e le proiezioni sui percorsi delle zone a più alta densità di traffico e la possibilità di poter usare la nostra flotta con meno di 1 euro al giorno faranno la differenza”.



I monopattini e le bici elettriche di Helbiz subiscono un trattamento di sanificazione ogni settimana e quotidianamente, quando vengono riportati in sede per la ricarica, viene applicata una pulizia.



A partire dal mese di aprile inoltre è stato attivato il servizio di franchising pensato per le città più piccole in cui la mobilità sarà totalmente da rivedere dalle amministrazioni comunali. In questi casi a disposizione piccole flotte da 100, 150, 200 monopattini e bici elettriche a imprenditori locali che vogliono sviluppare il servizio di micromobilità con il supporto delle amministrazioni e delle camere di commercio locali che saranno impegnate a fare ripartire il tessuto economico magari con un’attenzione alla sostenibilità. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 22:01

