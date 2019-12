Harry Potter, la 'casa natale' del mago da oggi è disponibile su Airbnb

Harry Potter

Lunedì 2 Dicembre 2019, 23:37

Una occasione imperdibile per tutti i fan di: la '' del mago più famoso del cinema da oggi è disponibile per l'affitto sulla piattaforma di. Se avete intenzione di soggiornare nella campagna inglese e siete fan della saga, la casa difa decisamente al caso vostro.La casa, in affitto su Airbnb , è quella in cui, nei romanzi di J.K. Rowling e nei film, aveva vissuto insieme ai genitori. L'edificio, infatti, compare nel filmed è proprio la casa in cui il giovane mago si trovava con i genitori, prima dell'uccisione da parte di Voldemort, che proprio lì aveva anche inflitto ala famosa cicatrice sulla fronte.Tralasciando la saga di, questo edificio, costruito nel XIV secolo e più volte ristrutturato, si trova a, antico e pittoresco villaggio nella contea di Suffolk, nel Regno Unito. Nella piccola e pittoresca località si trovano altre 300 case, tutte d'età medievale e costruite in legno, a cui è stata riconosciuta una certa tutela per via del loro pregio storico e architettonico.La casa di, come l'hanno ormai ribattezzata un po' tutti, è composta da due stanze da letto con bagno privato, un soggiorno dotato di caminetto, un piccolo giardino, televisione e wi-fi. Per tutti gli ospiti è inclusa anche la colazione inglese.Attenzione, però, ai requisiti: gli animali e i minorenni non sono ammessi, così come le persone con problemi di mobilità (per via della struttura architettonica antica). Si può prenotare per un minimo di due notti, al prezzo (non proprio irrisorio) di 175 euro per stanza. Ma per i fan di, il prezzo vale il sacrificio...