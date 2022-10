Halloween, il borgo bianco più claustrofobico d’Europa: il luogo perfetto da visitare

Halloween si avvicina e cosa c'è di meglio di partire e andare alla scoperta di luoghi suggestivi dove trascorrere il weekend più pauroso dell'anno? In Andalusia, vi è un piccolo villaggio spagnolo di circa 3mila abitanti conosciuto come una delle città più insolite della zona sia per la sua bellezza che per il suo lato spaventoso: parliamo di Setenil de las Bodegas, la cui particolarità è che gli abitanti hanno a che fare con un cielo di pietra.

Il magico paese di Babbo Natale si trova a soli 50 minuti da Roma

Gardaland Magic Halloween: il 31 ottobre Halloween Party fino a mezzanotte con J-Ax e dj set

Poveglia, l'isola dei fantasmi della laguna veneta: è il luogo più infestato del mondo? La leggenda

Villaggio andaluso

Un gigantesco ammasso roccioso domina quasi completamente il villaggio andaluso da millenni e gli abitanti hanno imparato a conviverci costruendo intorno e all’interno della stessa pietra le loro case inglobate nella roccia e divorate da essa: per questo motivo Setenil è inserito tra i borghi più suggestivi di tutta la Spagna. Setenil deriva dal latino “septem nihil”, sette volte niente: prima di cadere sotto il dominio spagnolo che sconfissero i Mori, il borgo venne assediato 7 volte.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- In questo borgo che si trova in Italia, invece, il cielo è fatto di acqua: ecco il motivo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA