Halloween, non solo zucche e fantasmi: come si festeggia in tutto il mondo

Non solo, ladi, di cui è tipico il simbolo dellaintagliata, è anche. In Irlanda, dove si ritiene che la festa abbia avuto origine, la delizia popolare è il barm brack, un pane dolce realizzato con un impasto lievitato, arricchito da frutta secca e canditi. In Scozia tra i piatti tipici della notte delle streghe c'è l'Haggis, un insaccato a base di interiora di pecora e spezie. Mentre nel Regno Unito si usa preparare principalmente Soul Cake, piccoli dolci, aromatizzati con noce moscata e cannella.Negli Stati Uniti, dove la festività di Halloween sarebbe stata introdotta a partire dalla metà dell'Ottocento, dall'emigrazione irlandese, il piatto forte è il Pumpkin pie, la crostata con la zucca (preparata anche per il giorno del Ringraziamento). Ma si usa anche gustare mele candite, che vengono preparate infilandole in un bastoncino e immerse in uno sciroppo a base di acqua, zucchero e sciroppo di mais o nel caramello caldo e poi rotolate in una granella di arachidi.Tradizionali di questi giorni sono anche le candy corn, caramelle tricolore che assomigliano ad un chicco di mais, fatte con zucchero, sciroppo di granoturco e gelatina gommosa. In Messico e Spagna le prelibatezze includono: Horchata, un latte di riso alla cannella; il Pan de Muertos, una specie di rotolo dolce aromatizzato con scorze di arancia; o le sopapillas, bocconcini di sfoglia soffice guarniti con cannella, miele, zucchero.Halloween si festeggia perfino nelle lontane Filippine, dove il dolcetto tipico è il suman, un biscottino fatto di riso. Quanto all'Italia, anche se Halloween è una festività approdata in tempi recenti, da anni la notte del 31 si celebra con feste, travestimenti e naturalmente ricette e dolci. Oltre a tutte le possibili varianti dei piatti a base di zucca (dalla vellutata, al risotto, ai tortellini), si usa mangiare il castagnaccio, il «pane dei morti, fatto con fichi, uva passa e cioccolata e soprattutto, i dolcetti chiamati "fave dei morti"».