Discese da campioni, ristoranti stellati e locali glamour, immersi nell’incantevole paesaggio innevato di un parco naturale: siamo a, nel regno dello charme alpino. Non lontana da Trento, la località di montagna ai piedi delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, e dei gruppi dell’Adamello e Presanella, è un paradiso per gli amanti dello sci e dello snowboard: la skiarea più grande del Trentino offre ben 150 chilometri di tracciati collegati tra loro da 60 impianti di risalita all’avanguardia. Qui, la “Regina” è la, la leggendaria gara di Coppa del Mondo di sci in notturna che sta per compiere 65 anni e che è attesa al Canale Miramonti sabato 22 dicembre.Ledel comprensorio permettono di muoversi tra Campiglio e Pinzolo con un solo skipass: si sale fino a quota 2500 metri, si scia dall’alba al tramonto e ci si diverte nei quattro snowpark presenti. La zona offre poi la possibilità di rifugiarsi nella natura silenziosa, passeggiando con le ciaspole, spostandosi in sella a delle fat bike o facendosi trascinare a valle su una slitta trainata da cani husky. Non mancano inoltre dei rilassanti sentieri adatti alloai quali, da quest’anno, si aggiunge una pista riservata una volta a settimana. Per gli amanti dell’avventura, invece, ci sono degli adrenalinici muri di ghiaccio che consentono di arrampicarsi sulle cascate (l’alternativa invernale alle salite su roccia). Ma la vacanza a Madonna di Campiglio significa anche voli panoramici in parapendio – molto amati dalle donne – e sfrenate corse in slittino su una discesa dedicata.A conferire al soggiorno un tocco di charme alpino tutto italiano sono l’ospitalità e, soprattutto, la, capace di esaltare al massimo i sapori della montagna. In quota o nel cuore della cittadina, baite e ristoranti esclusivi rendono infatti l’elegante località trentina una destinazione ideale per chi è appassionato did’eccellenza. L’imperdibile tappa golosa sulle piste da sci è allo, che ha recentemente inaugurato una zona notte con sei stanze romantiche e panoramiche affacciate sulle vette innevate. Le aree private “con vista”, il buffet di qualità e le pizze gourmet rendono il locale un punto di riferimento assoluto per gli sciatori buongustai.L’après-ski di tendenza più iconico è al, aperto da ben 60 anni. Il design chic e i colori caldi attribuiscono all’ex “Ferrari lounge” un’atmosfera d’antan. L’aperitivo qui è un “must” per chi apprezza i prodotti di una prosciutteria di alto livello. Gli appassionati della cucina sofisticata, invece, possono sperimentare diverse esperienze enogastronomiche, grazie ai tre ristoranti con la stella Michelin che, da soli, valgono la vacanza. Il primo,, si trova all’interno del “D.V. Chalet Boutique Hotel & SPA”, una struttura di design 4 stelle superior con un’area benessere da sogno, tra saune e stanze del sale rosa dell’Himalaya.Di proprietà della famiglia Zambotti, il ristorante ha la stella Michelin dal 2013, grazie all’estro creativo dell’allora executive chef Enrico Croatti (oggi alla guida dell’“Orobianco” a Calpe in Spagna - anch’esso stellato - e prossimo all’inaugurazione di un locale milanese, immaginato come tempio del gourmet e del fumetto). Adesso, a esaltare la cucina del “Dolomieu” c’è, che delizia i clienti con piatti contemporanei ai sapori di montagna e di mare. Ancora: se il secondo stellato di Madonna di Campiglio è la “Stube Hermitage”, dove si cena all’interno di un ambiente intimo e romantico, èil ristorante con la stella Michelin (dal 2013) che tutti vogliono provare.Ospitato all’interno dell’hotel Bertelli, un accogliente quattro stelle a pochi passi dagli impianti di risalita, lo spazio propone i piatti creati dallo chef. Protagonisti delle portate sono la selvaggina, il pesce d’acqua dolce e salata, e qualche prodotto estero. Le cotture al fumo di fieno, gli spaghettoni alla carbonara di mare e caviale, il lombo di cervo e le creme soffiate rendono l’esperienza culinaria al “Gallo Cedrone” difficile da dimenticare. Questo invidiabile tris stellato e gli chalet specializzati in eccellenze enogastronomiche italiane donano alla cittadina l’immagine di una meta in cui il gourmet, e non solo quello alpino, è il principale protagonista.«Venire in vacanza qui – spiega Marco Masè, proprietario dell’hotel Bertelli e del “Gallo Cedrone”, e già presidente dell’apt locale – vuol dire riconoscere e apprezzare il lungo percorso compiuto per fare di questa località l’espressione delle eccellenze nostrane, a partire dall’ospitalità per finire al gourmet. Quello che ci differenzia dall’Alto Adige infatti – conclude il signor Masè – è la nostra capacità di trasformare la mancanza di una forte identità socio-culturale nell’opportunità di valorizzare il meglio del».Madonna di Campiglio, infine, vuol dire anche mondanità: le serate, per chi desidera tirare fino a tardi, sono all’insegna della musica live al. Un locale storico che, dopo cena, apre le sue porte a chi cerca il divertimento. Il tempo sulla pista (da ballo stavolta), scorre allegramente. La gente si avvicina, si conosce e, poi, sulle note di “I like Chopin” e “Last Christmas” se ne va. Felice e appagata. Perché, come insegna il film “Vacanze di Natale”, sulla neve per stare bene bastano le sciate, la buona compagnia, le bollicine e le immancabili musiche degli anni ’80.