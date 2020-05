Global Running Day, arriva la Brooks Virtual 5 km

In occasione deldel 3 giugno,chiama a raccolta tutta la community per celebrare insieme il potere della corsa. Come? Partecipando a una corsa virtuale mondiale, condividendo sui social la propria passione e il proprio entusiasmo per contribuire alla realizzazione di una vera opera d’arte che celebri lo spirito. Dal 3 al 7 giugno tutti ie gli appassionati del mondo sono chiamati a correre 5 chilometri nella modalità, nell’orario/giorno preferito e nel rispetto delle norme di sicurezza.Iscrivendosi al sito https://www.brooksrunning.com/it_it/global-running-day/ si riceverà un pettorale da stampare e da indossare durante la corsa. Condividendo la propria foto con il pettorale e usando l’hashtag #FindSomeRunHappy si potrà avere la possibilità di entrare a far parte di un’illustrazione creata da un artista d’eccezione.“Brooks è conosciuta per il proprio spirito run happy che da sempre contraddistingue il brand – spiega Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Italia. Così, anche questa volta, per celebrare tutti insieme la corsa e correre fianco a fianco abbiamo chiesto a Shogo Ota, grande artista di Seattle, di scegliere tra tutte le foto dei partecipanti condivise sui social quelle più originali, e creare una vera opera d’arte”.Shogo Ota creerà un grande murales di 10x10 metri, nel quale i runner di tutto il mondo correranno davvero fianco a fianco. Il murales sarà reso disponibile anche in versione digitale, per dare a tutti i partecipanti la possibilità di riconoscersi.Non resta altro che correre, celebrare l’unione durante il Global Running Day essere parte di un’unica grande famiglia.