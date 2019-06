Giornata internazionale dello yoga, a Bormio nasce il Festival

In tutto il mondo il 21 giugno si celebra la giornata internazionale dello yoga. E anche in Italia fioccano le iniziative per far scoprire e appassionare a questa pratica ascetica e meditativa. A Bormio Terme è in programma un vero e proprio festival. Con lezioni di yoga, terme, massaggi e la natura delle Alpi.



Durerà Cinque giorni di relax, dal 15 al 19 luglio. A condurre le lezioni, i professionisti del centro VitalaYoga, scuola di Roma accreditata per la formazione di insegnanti. Saranno loro a offrire la possibilità di scoprire i vari stili, dall’ashtanga al vinyasa, da hatha a yoga Nidra. Non solo. Alcune pratiche saranno dedicate al metodo della scuola: il VitalaYoga, appunto, stile fondato da Beatrice Giampaoli, medico chirurgo che per anni ha studiato le oscillazioni e la loro efficacia per la salute di corpo e mente. Venerdì 14 Giugno 2019, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA