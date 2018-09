Chi vive a Milano va sempre di corsa. Spesso è una maratona tra impegni, lavoro, traffico, figli. Poi ci sono gli aperitivi, le cene con gli amici, le partite allo stadio, i concerti, le settimane della moda. Tra modernità e tradizione, tra stereotipo e realtà, Milano resta fedele alla sua immagine: non si sta mai con le mani in mano. La sfida allora è trovare nuove occasioni per mantenersi fedeli allo spirito della città senza trascurare benessere e salute.

SCADRÈGAFIT



A casa come in palestra, GetFIT ha ideato il programma SCADRÈGAFIT. Una guida destinata a tutti, iscritti ai club e non, con 10 semplici esercizi ideati dagli istruttori GetFIT per prendersi cura di sé e restare in forma con… una cadrèga. “Gambe all’aria”, “Mani in alto”, “Alzo i gomiti”, “Vado a braccia”: basta una sedia e i piccoli gesti quotidiani si trasformano in salutari e divertenti esercizi. Per chi vuole di più e ama le novità del fitness, GetFIT propone nei suoi club un vero e proprio allenamento SCADRÈGAFIT. Spazio quindi al divertimento e al buon umore con un’attività energetica e funzionale che aumenta forza, flessibilità e tono muscolare. Chiaramente, con la sedia! Per tutto il mese di settembre sarà possibile provare questa nuova attività in tutti i club GetFIT.







Scadrègati prosegue l’impegno di GetFIT per proporre e diffondere stili di vita sani e attivi. La special relationship dell’azienda con Milano, la città che ospita tutti i club del Gruppo, si rinnova di anno in anno con iniziative che superano i confini dei centri fitness GetFIT. Iniziative che sono volte a centrare la mission aziendale e a consolidare una legacy distintiva sul territorio. Come il programma Impacto GetFIT, lanciato ad aprile e proseguito tutta l’estate, che ha coinvolto ben 800 milanesi in allenamenti aperti a tutti organizzati in 8 parchi cittadini. Gli allenamenti di Impacto GetFIT sono ripresi in queste settimane all’interno dei club GetFIT. La nuova stagione è stata lanciata domenica 16 settembre con un evento pubblico all’Arco della Pace a cui hanno partecipato oltre 200 persone.



, il primo gruppo italiano del fitness con più di trent’anni di esperienza, 10 centri fitness e oltre trentacinquemila soci attivi in città, ha scelto di continuare a dialogare in maniera innovativa e friendly con tutti quei milanesi che, per via dei tanti impegni e delle tante ore passate in ufficio, spesso dimenticano di fare attività fisica. Torna quindi la campagna Scadrègati, lanciata nel settembre 2017 e che ha ricevuto grande successo in termini di consenso, di eco sui social e, soprattutto, di ritorno sul fronte degli abbonamenti (+ 14% nel settembre 2017 vs settembre 2016). Il claim, che declina il dialetto milanese in maniera contemporanea tanto da diventare hashtag (#scadrègati), è la chiave per andare dritti al punto: è tempo di scegliere di gestire al meglio le proprie giornate. Per chi vuole essere sempre al top la pratica fisica non è una perdita di tempo, anzi, rappresenta il miglior investimento in termini di benessere ed efficienza fisica. Al contrario, l’inattività fisica comporta gravi rischi per la salute e peggiora la qualità della vita, secondo quanto emerge da una recentissima ricerca condotta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in 168 paesi e pubblicata nei giorni scorsi su The Lancet Global Health journal. GetFIT ha programmato una serie di iniziative territoriali per incontrare i milanesi e invitarli a scadrègarsi. Sono infatti in calendario nelle prossime settimane flash mob e operazioni di street marketing nelle aree di maggior passaggio della città per coinvolgere chi vive a Milano e per promuovere lo stile di vita GetFIT.