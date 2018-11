Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci sono luoghi che raccontano una, scorci modellati dal tempo e dalla natura così perfettamente da sembrare eterni. Il, “lo sperone d’Italia”, è uno di questi. Le sue rocce sono come un nastro magnetico su cui è impressa l’evoluzione geologica. Strati sedimentati e sovrapposti in grado di svelare le origini e le trasformazioni di un territorio e di ridimensionare l’esistenza umana.Dalla montagna al mare, dai grandi altopiani carsici alle ripide falesie cullate dall’acqua: tutto sembra ricordare all’uomo la sua piccolezza. Ed è in questi scenari che la spiritualità trova terreno fertile. Sul Gargano, noto soprattutto per le sue località balneari, il turismo religioso è presente e costante. Qui è nato il culto diha vissuto gran parte della sua vita. Circostanze che hanno reso alcuni comuni del Parco Nazionale del Gargano delle vere proprie mete di pellegrinaggio; ma è nelle grotte che avviene la fusione tra spiritualità e geologia.Il nostro viaggio, nell’ambito dell’iniziativa della, comincia proprio dal(unico posto al mondo per la redenzione perpetua dei peccati) per poi proseguire nella grotta diLa fede è un filo invisibile che attraversa questi habitat unici nel loro genere. Quello che è percepibile a ogni senso umano è l’acqua di sorgente con il suo stillicidio. Nel silenzio della grotta si possono sentire le gocce, che con il loro cadere incessante creano stalattiti e stalagmiti da guardare. I fedeli bevono quest’acqua per pregare e chi non crede per entrare in contatto con una forza primordiale e più grande.«Già dall’antichità queste grotte naturali venivano utilizzate per chiedere la grazia e la guarigione del bestiame e delle persone. La chiesa in grotta è proprio il connubio tra l’elemento territoriale e le forze che modellano il territorio», raccontaSempre immersa nella natura è l’Accerchiata da eremi e costruita su un colle, domina un panorama di spuntoni rocciosi e valli che scendono a mare. Un esempio di natura antropizzata e mistica con il suo complesso architettonico nel bel mezzo di un deserto ideale per ascesi e contemplazione.Il paesaggio cambia velocemente verso la costa. Per chi ha la possibilità di una gita in barca, riposta la fiducia nella clemenza del meteo, nuovi scorci e innumerevoli grotte. Ampi strati calcarei e silicei modellano falesie e faraglioni dalle forme più bizzarre e aperte alla fantasia di ognuno nelleLa genesi di queste formazioni è legata a frane sottomarine durante i processi di sedimentazione. “Il Gargano ha delle rocce che sono antichissime, addirittura in alcuni casi si arriva a 160 milioni di anni. Questo territorio ci permette di ricostruire degli ambienti in cui si accumulavano i sedimenti che poi si sono trasformati in rocce molto simili a quelle che sono le Bahamas: un banco carbonatico in un clima tropicale circondato da barriere coralline e da mari relativamente profondi”, spiegadocente di Geologia all’Università di Ferrara.A pochi passi dal mare di Vieste,riempie lo sguardo con la sua falesia alta circa 30 metri e i suoi loculi sparsi ovunque. Gli archeologi hanno definito questa necropoli destinata alle sepolture cristiane come la più maestosa e suggestiva dell’intero bacino Mediterraneo. È la più antica testimonianza dell’arrivo del Cristianesimo sul Gargano.In un itinerario strettamente naturalistico e a caccia di nuove emozioni, il safari in Jeep offre, nella zona di Ischitella e lungo il, dieci chilometri di canyon, una prospettiva insolita sulle faggete della Foresta Umbra (Patrimonio Unesco) e venti chilometri di boschi secolari. Una biodiversità che promette una proposta turistica a 360 gradi e un’opportunità per il Parco Nazionale del Gargano di attirare visitatori tutto l’anno.