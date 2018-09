A Gardaland un hotel sulla magia: 128 camere, 4 stelle, costo 20 milioni

VERONA - Con un investimento di 20 milioni di euro Gardaland, nel 2019, aprirà un terzo albergo a tema, dedicato alla magia, da 128 camere. Gardaland magic sarà un 4 stelle che avrà tre differenti ambientazioni: «Foresta incantata», «Cristallo magico» e «Grande mago». Ogni camera sarà divisa in due diverse aree con il letto matrimoniale da una parte e due letti singoli dall'altra per permettere di condividere l'esperienza ad una famiglia.



I resort di Gardaland rispetto al 2017 ha registrato un incremento del 17,2% di prenotazioni dall'Italia che rappresenta il 58,4% del totale con una crescita complessiva del 4%. L'obiettivo per il 2018 è chiudere la stagione raggiungendo l'83% di occupazione delle camere per il Gardaland hotel e del 84% per il Gardaland adventure.

