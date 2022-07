Fiuggi Experience, l'outdoor perfetto in Ciociaria fino al 2 ottobre

Parola d'ordine dell'estate 2022 è outdoor.

Borgo perfetto per fare outdoor è solo Fiuggi, la patria dell'acqua.

L'evento più desiderato di tutta la Ciociaria è dunque, rullo di tamburi, Fiuggi Experience che vi attende ininterrottamente, per tutta l'estate e fino al 2 ottobre.

Fiuggi Experience ha pensato alle esigenze di tutti. Non sarete infatti solo in movimento, arriverà, alla fine di ogni escursione, il momento più goloso: quello della tavola, con bontà gastronomiche locali come il prosciutto di Guarcino, amaretti di Fiuggi, i formaggi e le ricottine locali.

Famoso per le sue incantevoli terme, Fiuggi è la meta turistica perfetta per famiglie, giovani coppie, gruppi di amici e tutti coloro che desiderano ritrovare il proprio benessere e vivere una vacanza all’aria aperta e in piena sicurezza. In ogni escursione è prevista una guida del posto che vi accompagnerà!

Da affascinanti e suggestivi percorsi di trekking immersi nella natura, a rigeneranti passeggiate esplorando le bellezze e i paesaggi del Lago di Canterno e della Riserva Naturale in sella a una bike, sarà divertimento puro!

C'è poi il borgo medioevale di Fiuggi con i suoi segreti, i suoi palazzi e i suoi murales, di cui in tanti hanno già parlato. Natura, storia, gastronomia e bellezza, in un unico pacchetto: Fiuggi Experience, l'evento che prende vita su tutto il territorio della cittadina in provincia di Frosinone fino al 2 ottobre. La cosa più importante? Tutte le esperienze sono GRATUITE!

Ed ora, devi solo scegliere tra le numerose opportunità, quella più adatta a te!

Un appassionante percorso insieme alle guide del territorio che ti condurrà sulle rive del Lago di Canterno, una vera oasi di relax da cui godere un’atmosfera surreale e un paesaggio mozzafiato. Puoi andare in e-bike o mountain bike.

C'è poi il percorso dedicato al sentiero naturale che attraversa i boschi di Fiuggi, costeggiando in un primo tratto il Monte Monna del Villaggio di Porciano, per poi entrare nei boschi di castagno secolari di Fiuggi, alternando docili vallate a leggeri dislivelli, per poi giungere al piazzale della fonte Anticolana, dove terminerà la passeggiata. È qui che inizierete a degustare le bontà ciociare. Perchè è al termine di ogni escursione che iniziano le il momento food!

Un altro percorso facile ed emozionante è a pochi passi dal centro abitato. Fiuggi nasconde preziosi castagneti nei quali vi addentrerete per godere della loro suggestiva atmosfera e per ascoltare, tra felci e sequoie, storie solo apparentemente lontane.

Altra “tappa” di Fiuggi Experience è quella dedicata alla vecchia ferrovia del 900. Chiusa negli anni 80 è divenuta parte del percorso della ciclabile panoramica Fiuggi/Paliano, una delle piste più belle del Lazio. Adiacente al percorso si snoda la Strada del Vino Cesanese, famosa per i suoi vigneti, le cantine e le degustazioni di Cesanese Doc e Docg.

Anche una passeggiata nel borgo storico, ha il suo fascino!

Tante, tante idee dedicate all'Outodor, a Fiuggi e al buon vivere. Tutto assolutamente gratuito!

Per avere maggiori informazioni: https://fiuggiturismo.com/contenuti/400425/fiuggi-experience

A questo link potrete ascoltare il podcast dedicato a Fiuggi: https://www.spreaker.com/user/14518894/fuori-porta-fiuggi-ultima-vers-18052022?utm_campaign=episode-title&utm_medium=app&utm_source=widget

Info

Data – da oggi fino al 2 ottobre

Località – Fiuggi – Frosinone

Tel – 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportawebInizio modulo

