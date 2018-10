Barbara Palombelli: «Auguri a noi nonni, la grande risorsa del Paese»

La festa dei nonni compie 40anni. La ricorrenza dedicata ai nonni nasce infatti negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di una mamma, Marian McQuade. La donna, una casalinga della Virginia Occidentale, aveva 15 figli e divenne nonna di ben 40 nipoti.In Italia la festa è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre, con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, per rappresentare un “momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale”.