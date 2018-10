EurHop, il giro del mondo in 800 birre: dal 12 al 14 ottobre il Salone internazionale della birra artigianale

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna nella Capitale “il pub più lungo d’Europa” per tre giorni di degustazioni e intrattenimento che porteranno a Roma beer lover e appassionati di birra artigianale da tutta Europa. È EurHop, Roma Beer Festival, il Salone internazionale della birra artigianale in programma al Salone delle Fontane dell’Eur (Via Ciro il Grande, 10/12) da venerdì 12 a domenica 14 ottobre.Grazie a un'App gratuita sarà possibile orientarsi tra le proposte dei 101 birrifici italiani e internazionali, provenienti da 17 paesi del mondo, conoscere le caratteristiche delle oltre 800 birre artigianali che nel corso dei tre giorni si alterneranno nelle 400 spine e sapere in tempo reale quali sono disponibili.Organizzata da Publigiovane Eventi con lo storico pub romano Ma che Siete Venuti a Fa', la kermesse, giunta alla sua sesta edizione, propone un’accurata selezione brassicola - curata da Manuele Colonna, publican di fama internazionale – in un ideale abbraccio tra Usa, Russia, Europa e Sud America.Le curiosità dal mondo. Tra le proposte più particolari alcune birre che “vengono dal freddo”: da quelle prodotte con il Kveik - un particolare lievito tramandato da generazioni nelle fattorie norvegesi - alle creazioni di AF Brew, noto birrificio di San Pietroburgo. Basteranno pochi passi per cambiare clima e continente, passando alle così alle più “calde” proposte brasiliane: dalle Session Ipa dai sentori intensi di maracuja, melone e mango alle Catharina Sour con uva goeth o guaranà, fino alle Sour Stout con note tostate e di caffè. Grandi protagonisti anche i malti e i luppoli statunitensi che si sfidano a colpi di creazioni birrarie tra West e East Coast.Le tendenze in Italia: birre di mare e di montagna, il boom delle Gose salate, le maturazioni in barrique. Mastri birrai da 17 regioni italiane porteranno a EurHop una vasta gamma di stili e lavorazioni con sentori che spaziano dalla montagna al mare: dalle produzioni del Birrificio di Cagliari con fico d’India, bacche di mirto e piante officinali della macchia mediterranea, fino alle birre provenienti dalle Dolomiti friulane di Foglie d’Erba, prodotte con acqua di sorgente. Il piemontese Croce di Malto propone creazioni con riso nero e castagne del novarese mentre Amiata Brewing Co di Arcidosso attaccherà alle sue spine la birra con farina di castagne del Monte Amiata.Anche le Gose, antiche birre in stile tedesco caratterizzate da un'alta sapidità, stanno vivendo una nuova stagione d’oro in Italia; oggi sono reinterpretate da birrifici nostrani, come Babylon di Folignano, che le ripropone con coriandolo e sale di Cervia. Si conferma anche quest’anno la presenza sempre più forte di selezioni brassicole affinate in barrique, come la Tripel affinata per 13 mesi in botte di Whisky del birrificio La Buttiga di Piacenza o la Sour Ale affinata in rovere e con l'aggiunta di ciliegie romagnole di Ca’ del Brado, cantina brassicola bolognese.Nel corso di EurHop, sabato 13 ottobre, si terrà una conferenza stampa di Unionbirrai, l'associazione di categoria dei birrifici artigianali italiani, che presenterà una misura che interesserà tutto il comparto birra, volta a sostenere i produttori della filiera e tutelare i consumatori.