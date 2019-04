Elisa Di Francisca madrina dell'evento #Mammatleta sabato a McFIT

Qui il link per la pre-registrazione, tutto gratuito: http://bit.ly/MammatletaMilano

• Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti• Ore 9.30 - DIGITAL HALL - Introduzione e apertura evento a cura diassieme ad Alessia Tarquinio che saluterà tutte le partecipanti e racconterà la sua avventura di #MammAtleta, dal blog alla community, passando attraverso la sua vita da mamma e di sportiva• Ore 10.00/11.00 - SPORT HALL – Attività risveglio muscolare: Yoga e Pilates by trainer McFIT – Elisa Di Francisca parteciperà alle attività insieme alle persone in sala• Ore 11.00/11.15 - DIGITAL HALL - Coffee Break• Ore 11.15/12:15 - DIGITAL HALL - Tavola rotonda sulle mamme e la tecnologia: “Digital detox e regole per l’utilizzo consapevole della rete per genitori e figli” Interverranno Elisa Di Francisca, Alessia Tarquinio (Giornalista Sportiva Sky Sport), Valentina Bianchetti (blogger Mamme a Milano), Agnese Cattoretti (Consulente certificata Fiori di Bach Originali) e Rita Girotti (Responsabile Comunicazione di WeWorld Onlus). Modera gli interventi Alessandra Ortenzi (Giornalista sportiva e digital advisor DMTC Sport)• Ore 12:15/13:00 - DIGITAL HALL - Counseling e bilancio delle competenze: incontro dedicato alle donne/mamme che vogliono tornare a lavorare - La costruzione del nuovo curriculum e l’orientamento a cura di Maryrosa Messina (Formatore e consulente organizzativo e relazionale)• Ore 13:00/14:00 - FOOD HALL - Fit Food Experience a cura della food blogger Valeria Airoldi (www.Fitfood.it) che, in collaborazione con Feat Food e Parmigiano Reggiano, realizzerà delle ricette FIT studiate per le mamme che vogliono tornare in forma senza rinunciare al gusto di alimenti semplici e sani• Ore 14:00 15:30 - KIDS HALL - laboratori di scrittura creativa e scrittura digitale creativa riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni organizzato da Sportdigitale KIDS - La passione sportiva raccontata dai bambini attraverso strumenti tradizionali e digitali• Ore 14:00/15:00 - SPORT HALL - Crossfit in the Cage - (gruppi da 10 partecipanti)• Ore 14:00/15:00 - SPORT HALL - Sala Spinning Virtuale (gruppi da 10 partecipanti)• Ore 15:30 - I salutialle partecipanti