EA7 Emporio Armani Sportour: il campione di nuoto Gabriele Detti sarà ospite d’eccezione ad Anterselva

Per la tappa numerosi torna in Alto Adige. Valle Anterselva (in tedesco Antholzertal) eospiteranno infatti dal 14 al 17 febbraio il nuovo appuntamento dell’evento sportivo invernale organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, radio ufficiale del tour. Una tappa che si preannuncia speciale con un atleta d’eccezione, il campione di nuoto Gabriele Detti. A soli 24 anni il giovane livornese vanta un palmares straordinario dove spiccano i due bronzi conquistati alle Olimpiadi di Rio 2016 (400 e 1500 stile libero) e l’oro conquistato nel 2017 ai Mondiali di Budapest negli 800 stile. Un vero fuoriclasse, testimonial di EA7 Emporio Armani, che in questa occasione sarà protagonista sulle splendide nevi altoatesine.“Essere testimonial del brand EA7 Emporio Armani e avere quindi la possibilità di rappresentare uno dei più importanti marchi di abbigliamento sportivo al mondo mi rende molto orgoglioso. Questa collaborazione consente inoltre a tutti gli atleti che hanno partecipato con me alla campagna EA7 di avere grande visibilità esaltando le nostre varie discipline. Potrebbe sembrare una banalità, ma si tratta invece di un risultato straordinario in un Paese dove il calcio la fa da padrone. Non vedo l'ora di prendere parte a questa tappa dell'. Si tratterà di un'esperienza totalmente nuova per me, soprattutto perché il focus è sugli sport invernali che a me piacciono molto, ma che purtroppo sono solo costretto a guardare dopo la rottura di tibia e perone subita da piccolo. Da quel momento non posso più indossare gli scarponi da sci. Amo lo snowboard, lo trovo molto spettacolare, e mi piace il biathlon. Nella tappa di Anterselva - Valdaora state certi che non mi perderò lo Snow-bike!"