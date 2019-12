Dolci di Natale da regalare: dal panettone agrumato alla sbrisolona al pistacchio

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 15:34

Siete alla ricerca di gustosi dolci da regalare a Natale? Ecco qualche idea sfornata da Loison. Novità 2019 è il Pandoro al Caramello salato, farcito con una crema una che coniuga dolce e salato per un risultato che esalta il gusto ad ogni morso. Altra new entry è il Panettone ai 5 agrumi, con canditi di cedro di Calabria, arancio di Sicilia, limoni della Costiera d’Amalfi, Chinotto di Savona e Mandarino Tardivo di Ciaculli. Squisita anche la Sbrisola stesa a mano, disponibile in quattro varianti: Mandorle, Pistacchio, Nocciola Ciocco, Noce Miele. Da provare anche i deliziosi biscotti al burro: si può scegliere tra i Classici, quelli alla Frutta e quelli della linea Meditazione.Foto: Loison