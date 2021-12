Dimmi chi sei e ti dirò qual è il tuo gioco: la psico-mappa dei cinque boardgame di Natale

Milano, Natale 2021. Bilancia, scorpione o gemelli? No, meglio Dixit, Ticket o Dobble. Insomma, dimmi di che gioco sei. Chi l’ha detto, infatti, che per Natale per regalare un gioco in scatola bisogna scegliere a caso, o lasciarsi guidare dal sentito dire o, peggio, rimanere ancorati sempre agli stessi titoli. Negli ultimi 15 anni il panorama dei boardgame (uno dei regali più gettonati ogni anno per Natale) è stato completamente rivoluzionato da titoli che, rispetto a quelli della generazione precedente, si caratterizzano per la semplicità delle regole, la velocità e una capacità di inclusione che i giochi del passato non avevano.

Questo Natale, Asmodee, una delle più importanti case editrici di giochi in scatola in Europa, per fare in modo che si possa azzeccare il gioco giusto da regalare (o da regalarsi), ha individuato cinque profili ideali cui associare il titolo ideale. Una sorta di piccola mappa astrale dei boardgame che fornirà un aiuto in più nella scelta. I Pescatori di Sogni: vi piace parlare, ma anche scrivere e leggere e, perché no, sognare a occhi aperti o chiusi, non importa. Quando andavate alle scuole elementari qualche maestra avrà sicuramente preso da parte i vostri genitori e gli avrà detto, con aria afflitta: …ha un po’ troppa fantasia! Non sappiamo cosa ne avete fatto di questo talento, ma non c’è dubbio che Dixit vi farà tornare la bambina (o il bambino) che eravate allora. Gli Osservatori Speciali: vi piace osservare. Dettagli, indizi, particolari. E da quel frammento ricostruire – o inventare – interi teoremi o romanzi…o menu di Natale! Amate le relazioni, le persone acute, e detestate rimanere da soli. La parola empatia è nella top ten del vostro vocabolario, e quando trovate qualcuno con cui state bene e vi intendete al volo vi si accende una scintilla. Portate Stella con voi a una serata con dieci perfetti sconosciuti. Sarà la vostra arma segreta per trovare un nuovo amico o una nuova amica per la vita! Gli Esploratori Senza Età.

Vi piacciono le mappe, gli atlanti, i libri di viaggio e i documentari su National Geographic e History Channel. Avere in mano un biglietto del treno o dell’aereo per la vostra prossima destinazione vi rende felici neanche fosse il biglietto vincente della lotteria. A volte provate un brivido di piacere anche solo con in tasca un biglietto del tram. L’importante per voi, come diceva Jack Kerouac, è andare e non fermarvi finché non siete arrivati. Non importa dove, l’importante è andare. Ticket To Ride vi aiuterà, senza nemmeno scomodarvi a uscire di casa. I Competitivi Conviviali. "Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione". La citazione di Amici Miei è il tipo di perfezione che inseguite da sempre. E quelle volte che ci siete riusciti, che avete messo insieme almeno tre di queste quattro caratteristiche, avete fatto bingo. Adesso, invece, potete fare Dobble.

Vi accorgete che state invecchiando, che non siete più le schegge di un tempo? I vostri figli o nipoti vi dileggiano dandovi del boomer anche se avete solo 37 anni? Sfidateli a Dobble e dimostrate di essere ancora i migliori sulla piazza. Gli Estroversi Contagiosi. Sei un amante di gattini, raggi laser, abominevoli uomini delle nevi, esplosioni, ballo, cibo messicano e porcorni (un porcorno è un unicorno che però non somiglia a un cavallo, non lo sapevi ma già li ami). Nella vita ti capita spesso (e ti è capitato) di sparigliare le carte e di ricominciare da capo, sai bene che in fin dei conti, come diceva Foscolo, è tutto un equilibrio sopra la follia, e adesso finalmente sai che esiste un gioco (di carte appunto) che si chiama Exploding Kittens e che ti fa capire che non sei matto o matta, o che forse sì, lo sei, e quindi?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 14:05

