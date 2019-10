Deejay Ten a Milano, la carica dei 40 mila: tutte le info utili

DEEJAY TEN a Milano sono previsti 40.000 gli iscritti che, domenica 13 ottobre alle 9.30, si posizioneranno sulla linea di partenza per la corsa non competitiva più divertente e dinamica d'Italia. Si parte da Piazza Duomo, dove già dalle 9 il Trio Medusa, Linus ed altri personaggi di Radio DEEJAY, animeranno la piazza con tutta la loro energia che da sempre li contraddistingue. Il cuore della città, Il Duomo di Milano, sarà il punto di partenza dal quale si snoderà un percorso ricco e suggestivo, che toccherà punti di interesse cruciali per gli estimatori meneghini.







Anche quest’anno, la maglia della gara sarà di diverso colore: i runner della DEEJAY Ten correranno con la maglia color verde fluo, mentre quelli della DEEJAY Five con la maglia color blu elettrico. La città verrà invasa da un fiume di colori. Sarà ancora una volta una grande festa per tutti gli appassionati DEEJAY.



Un grande evento che negli anni è diventato un appuntamento fisso (anche a Roma

Un grande evento che negli anni è diventato un appuntamento fisso (anche a Roma, Firenze e Bari) per tutti gli amanti della corsa in città.



Il DEEJAY Village in Piazza del Cannone (aperto: venerdì 11 ottobre dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 20 e domenica 7 alle 12), sarà punto d'incontro dei runner per il ritiro del pacco gara e luogo in cui i partner coinvolti presenteranno le varie offerte e servizi. Domenica mattina già dalle 8.00, il team di Pinocchio - La Pina, La Vale e Diego - sarà al Village per il risveglio muscolare.



Linus, Direttore Artistico di Radio DEEJAY, ha lanciato la DEEJAY Ten a Milano nel 2005 per festeggiare il proprio compleanno, organizzando una corsa di 10 km sul percorso che abitualmente sceglieva per allenarsi. Un invito che ha coinvolto ben 2.000 persone. Da allora la DEEJAY Ten è diventata un appuntamento fisso per tutti gli amanti della corsa in città e una vera e propria festa, con un’affluenza di anno in anno sempre maggiore. E’ anche di gran lunga la corsa italiana con il maggior numero di esordienti raggiungendo nel 2017/18 più di 75 mila partecipanti.



Da alcuni anni, la DEEJAY Ten si corre anche in altre città: a Bari, hanno corso in 12.000; a Firenze in 13.000; a Roma hanno partecipato in 12.000. Mentre a Milano il prossimo 13 ottobre saranno più 40.000 runner.



Le prossime DEEJAY Ten sono previste a:

Roma 24 novembre 2019 iscrizioni aperte http://deejayten.deejay.it/roma/

Bari marzo 2020

Firenze maggio 2020

