Decori la casa molto prima dell’arrivo del Natale? Ecco le conseguenze su corpo e cervello

Martedì 3 Dicembre 2019, 11:33

Natale si avvicina a grandi passi e la corsa agli addobbi in primis e ai regali poi è cominciata. Secondo la tradizione l'albero di Natale e i relativi addobbi andrebbero fatti l'8 Dicembre (e tolti il 6 Gennaio perché l'Epifania tutte le feste porta via). Ma c'è chi li ama così tanto da iniziare prima. E la scienza gli da ragione: chi comincia 'per tempo' a fare gli addobbi natalizi vive più sereno e con meno stress. Steve McKeown, psicologo, afferma che l'atmosfera natalizia con le sue luci colorate, le decorazioni festose, ci rimette in contatto con il bambino che è in noi e quindi rende le persone meno stressate e più felici, allontanano responsabilità e i problemi della vita. Crediti foto@Kikapress