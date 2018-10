Dalle Marche al Lazio, quattro appuntamenti per il fine settimana del gusto

Un pesce venuto dal Nord, un pregiato tubero e il frutto tipico della stagione autunnale. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre lo stoccafisso, il tartufo bianco e le castagne saranno i grandi protagonisti delle sagre in programma nelle Marche e nel Lazio Il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed Anci, farà tappa a Porto Sant’Elpidio e ad Acqualagna. La cittadina rivierasca in provincia di Fermo si vestirà a festa il 27 e il 28 ottobre per lo “Stocco Fest”, una grande celebrazione del pregiato pesce del Nord del Mondo. A due passi dal mare sarà allestita un’area degustazioni dove sarà possibile assaggiare uno speciale menù della tradizione elpidiense a base di stoccafisso, da gustare anche in abbinamento agli spaghetti e alla polenta; al contempo i ristoranti della zona proporranno particolari menù a tema, ovviamente con il merluzzo a farla da padrone. Sarà insomma un imperdibile appuntamento, ancora più sentito a Porto Sant’Elpidio perché cadrà nei giorni della festa del patrono San Crispino, che sarà celebrato con intrattenimenti per grandi e piccini, tra i quali il concerto di Alex Britti in programma sabato sera. A due passi dalla suggestiva Gola del Furlo, andrà invece in scena una Fiera interamente dedicato a “sua maestà” il tartufo bianco. L’appuntamento è fissato dal 28 ottobre all’11 novembre ad Acqualagna, nota in tutte le Marche come la capitale regionale del pregiato tubero. Una delizia da scoprire non solo in tavola, ma davvero con tutti i sensi: domenica 28 verrà infatti inaugurato il Museo del Tartufo-Truffle Experience, una struttura museale capace di offrire un’esperienza immersiva del tutto inconsueta.



Nei tre week end della Fiera, la centralissima Piazza Mattei si trasformerà come sempre nella casa dei tartufai, mentre il “Palatartufo” accoglierà anche l’artigianato e le tipicità del territorio insieme ai sapori di altre regioni italiane. Nell’Enoteca d’Autore saranno in degustazione le DOC locali come Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi, Pergola e Marche IGT, e molto ricco è il programma dei cooking show nel “Salotto da gustare”, con prestigiosi chef che esalteranno le straordinarie virtù del tartufo bianco. Trascorreranno poi solo pochi giorni, e nel Lazio il nuovo mese si aprirà con una sola, grande protagonista: la castagna rossa del Cicolano. L’1 novembre a Marcetelli (Rieti) è in programma un’intera giornata di festa nella quale i visitatori potranno gustare la regina dei boschi in tantissime varianti, dal classico cartoccio di caldarroste ai bocconcini, fino al gelato e all’amaro; alla Sagra della castagna rossa saranno servite anche altre specialità della cucina locale come fettuccine ai funghi porcini, “gnocchitti e fagioli”, bocconcini alle castagne, salsicce alla brace e i dolci, da accompagnare con un bicchiere di vino del posto.



Sempre l’1 novembre ad Ascrea, splendida terrazza naturale affacciata sul lago del Turano, la Festa della Castagna proporrà un menù rigorosamente “Made in Rieti” a base di prodotti della provincia, nel quale spiccano il dolcetto di castagne e le classiche caldarroste; specialità da gustare a partire dalle 12 all’interno di una tensostruttura coperta, riscaldata e animata da spettacoli musicali dal vivo. Il Marrone Antrodocano vi dà invece il benvenuto alla Festa d’Autunno nello splendido borgo in provincia di Rieti. L’appuntamento è fissato per il 31 ottobre e l’1 novembre, con la varietà più nobile del frutto dei boschi da gustare in tantissime varianti: dalle classiche caldarroste al risotto con zucca e speck, dai bocconcini avvolti nel guanciale; senza dimenticare i maltagliati di farina di castagne con guanciale e pomodoro, il maialino con prugne e marroni e la zuppa di legumi. Antrodoco, d’altronde, è circondata da splendidi castagneti che producono i tipici marroni locali.

