Cracovia Capitale europea della Cultura Gastronomica 2019, viaggio nei sapori dell'antica città polacca

Martedì 6 Agosto 2019, 18:16

Formaggi DOP come l'oscypek, carne d'agnello, mele di Lack e tante altre specialità culinarie hanno aiutato Cracovia - città polacca dalla storia millenaria - a essere laUn riconoscimento che l’ha voluto festeggiare con una serie di iniziative tra cui un cooking show all'ambasciata della Polonia a Roma.Durante la serata evento in questaè stato possibile conoscere i sapori intensi di questa terra, assaggiare un menù di specialità realizzato in tempo reale in cui hanno trionfato i pierogi, i famosissimi ravioli a forma di mezzaluna. A lavoro ai fornelli anchefondatore di ricettedellanonna.net. Gli ospiti, inoltre, hanno sognato di visitare il Paese guardando l'itinerario turistico e il reportage fotografico di influencer come@federchicca, tornata da un recente viaggio a Cracovia.Piatti come quelli preparati dagli chefdi ART - uno dei ristoranti storici e più premiati di Cracovia - rappresentano la tradizione gastronomica della città. «Da mesi stiamo comunicando l’universo della cucina polacca attraverso la campagna on-line #Polognam e intendiamo aiutare il pubblico italiano a scoprire qualcosa di più dei sapori della Polonia. ART, uno dei ristoranti d’autore storici di Cracovia, ci ha aiutato a fornire uno sguardo fresco sulla nostra cucina che negli ultimi anni si sta reinventando, attingendo ad antiche tradizioni e ai prodotti locali per proporre dei piatti che riflettono la varietà culturale e naturalistica del territorio, l’eleganza della cucina dell’antica capitale della Polonia e le sue varie influenze storiche», ha commentato, Direttrice dell’Durante la serata è stato annunciato anche il vincitore del contest dellapromosso dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e dal sito ricettedellanonna.net. Si tratta della food bloggeringegnere trentatreenne di Avellino, appassionata di dolci e fotografia e creatrice del blog Farina Lievito e Fantasia. Per vincere un viaggio in Polonia in qualità di food reporter, ha realizzato iluna zuppa fredda con barbabietole, cetrioli freschi e ravanelli, che ha condiviso suLe iniziative social rientrano in un quadro di rinascita della città più ampio. Cracovia è sempre più apprezzata dal punto di vista della ristorazione. Ne sono testimoni le migliori guide di settore: nellasono elencati 26 ristoranti della città, nellaetquasi il doppio, e otto ristoranti vengono raccomandati dall’associazione Slow Food.