Coronavirus, il castello di Santa Severa si accende con il Tricolore

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 20:32

I colori della bandiera italiana illumineranno, da stasera, le antiche mura esterne del castello di Santa Severa, il gioiello medievale del litorale Lazio Nord. Il maniero che affaccia sul mare e che al crepuscolo già regalava emozioni con le sue luci, si unisce così a quei luoghi che, in Italia e all’estero, si sono già accesi con il Tricolore, in segno di vicinanza all’Italia durante l’emergenza per l’epidemia da Coronavirus.L’iniziativa è stata realizzata grazie alla Regione Lazio con il supporto organizzativo di LAZIOcrea: «Vogliamo dare un segnale visibile del nostro sostegno agli italiani in questa fase così difficile per tutti, e lo facciamo dalla costa per arrivare a molti chilometri di distanza», spiegano gli ideatori. Il Tricolore illuminerà il castello di Santa Severa ogni giorno, fin quando le sue porte non saranno spalancate di nuovo ai visitatori. Il sito è un’importante attrazione del territorio ed è stato riaperto grazie alla Regione Lazio, che vede il suo Presidente, Nicola Zingaretti, contagiato dal Coronavirus. Tra le figure istituzionali positive al test del Covid-19 c’è anche Pietro Tidei, il sindaco di Santa Marinella, comune di cui fa parte Santa Severa, località balneare che ospita il maniero medievale.