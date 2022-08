Corona Natural Bar, il locale per l'aperitivo realizzato in sabbia e materiali naturali

La Golden Hour, l’ora esatta quando il cielo si tinge d’oro, è il momento perfetto per godersi un momento di relax. Per vivere l’experience Aperitivo Corona al meglio, approda in Italia per la prima volta il Corona Natural Bar. Si tratta di un iconico locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. Appuntamento da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre presso la Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (Livorno).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 18:40

