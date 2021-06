Clemente Russo e Barbara Bonansea, due ospiti speciali per la rinnovata McFit

McFIT non si ferma più: dopo la riapertura delle 35 palestre avvenuta lunedì 24 maggio, la catena di centri fitness numero 1 in Europa continua a lavorare sia per aumentare il numero di sedi italiane (altre 3 nuove inaugurate il 1 giugno) che per rendere, quelle già esistenti, sempre più grandi, belle esteticamente e con attrezzature all’avanguardia: inaugurato l’ampliamento della struttura milanese di viale Fulvio Testi n.29, che ospita anche gli uffici dell’headquarter italiano. Si tratta della più grande d’Italia con oltre 3000 metri quadrati completamente dedicati al fitness, inclusa la tensostruttura allestita durante le chiusure e adibita ora ai corsi per svolgerli in tutta sicurezza. Special guests di questa giornata particolare sono stati Clemente Russo, una vera leggenda dello sport italiano, unico pugile tricolore ad aver disputato 4 Olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012), capace di conquistare anche 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013) e la calciatrice Barbara Bonansea, tra le migliori d’Europa. Insieme ai due ospiti, che hanno potuto visitare gli spazi rinnovati e testare le nuove attrezzature della palestra, c’erano anche Fausto Vicari e Bosca Nicolai, due campioni della spericolata disciplina del parkour che, con le loro spettacolari evoluzioni, hanno lasciato a bocca aperta gli ospiti presenti.

“È per me un immenso piacere partecipare a questo nuovo evento targato McFIT” - ha affermato il pugile, doppio argento olimpico, Clemente Russo, “Questo ampliamento della palestra centrale di viale Fulvio Testi a Milano, rappresenta una vera e propria chicca e, soprattutto la parte “combat” sotterranea, è per me davvero spettacolare! Resto sempre colpito dal design e dalla ricerca dei particolari, aspetti che dimostrano quanto McFIT si prenda cura dei propri abbonati. Vi assicuro che fare attività fisica è l’unica arma che abbiamo per combattere le malattie e, soprattutto in tempi di pandemia e di Covid-19, a me ha aiutato tantissimo. Fare esercizio fisico in sicurezza in palestra è fondamentale per la nostra salute”. “Sono davvero felice di essere qui all’inaugurazione del centro fitness McFIT di Milano”, afferma la calciatrice Barbara Bonansea, “Abitando a Torino conoscevo già la realtà di McFIT, e la sua attrezzatura all’avanguardia, ma con questa apertura si sono superati! Dopo tanti mesi in cui le palestre sono state chiuse, finalmente possiamo tornare ad allenarci e fare attività fisica, che ci aiuta a stare in buona salute e fa anche bene al nostro umore”.

La ristrutturazione, avvenuta durante il lockdown, ha permesso di recuperare nuovi spazi da dedicare ai propri abbonati, con un occhio anche all’estetica: alcune parti della palestra sono state infatti decorate dai graffiti di Luca Rancy, street artist fra i migliori in Italia, che ha contribuito a rendere ancora più marcato il mood industrial che è il marchio di fabbrica delle strutture McFIT. Fra le novità una zona boxe, un’area dedicata all’allenamento funzionale e a corpo libero. Confermate le attrezzature Gym 80 che garantiscono una straordinaria funzionalità. Sono 35 le strutture italiane McFIT che hanno riaperto le porte dopo le chiusure di ottobre e mesi di incertezza. In 18 sedi gli abbonati hanno avuto anche la possibilità di allenarsi nelle tensostrutture, predisposte a partire da marzo, per fare sport all’aperto e tuttora adibite a location sicure per le lezioni e i corsi con gruppi più numerosi di iscritti. Il 1 giugno, inoltre, sono state aperte 3 nuove strutture, 2 a Roma e 1 a Torino. Nella capitale a Roma Laurentina, all’interno del Centro Commerciale Maximo e a Roma Tiburtina. A Torino, invece, in via Duchessa Jolanda. Il prossimo 29 giugno ci sarà anche una nuova inaugurazione a Padova che porterà i centri a n.39. “Durante il periodo di lockdown abbiamo lavorato per garantire a tutti i nostri clienti la massima sicurezza in tutte le strutture”, afferma Luca Torresan, Marketing Director RSG Group Italia, società che gestisce i brand McFIT, John Reed e Gold’s Gym, “Ad esempio, nella palestra McFIT di Milano Fulvio Testi, abbiamo ingrandito i due spogliatoi di 60m quadrati ciascuno e fatto un’opera di restyling ed ampliamento. Abbiamo, infatti, creato una nuova area funzionale per l’allenamento a corpo libero e la boxe, al fine di dare sia un servizio aggiuntivo ai nostri abbonati, sia di avere maggiori spazi che garantiscano il distanziamento. Sempre per questa ragione”, conclude Torresan, “le tensostrutture realizzate durante le chiusure restano aperte e vengono utilizzate per i corsi di gruppo, garantendo un allenamento sicuro, in spazi ampi e all’aria aperta”.

