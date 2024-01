Chiara Facchetti, la creator virale per il video sulla paura di volare: «Arrivata all'aeroporto sono tornata indietro»

di Giuliano Cocco

Chiara Facchetti racconta la sua paura di volare e il video diventa virale. La tiktoker 37enne, sta facendo discutere per un video nel quale mostra il viaggio verso l'aeroporto insieme al marito, che si è concluso con il ritorno a casa. Il video, pubblicato lo scorso 9 gennaio, si intitola «Supero la mia più grande paura» e ha scatenato diverse critiche sui principali social.

Il video sulla paura di volare

Il video è visibile sul profilo TikTok di Chiara Facchetti, che conta poco meno di 540mila follower. «Visto che è iniziato un nuovo anno, ho deciso di dedicarmi ogni mese ad un'attività che mi arricchisca», dice.

«Siamo a gennaio e per questo mese ho deciso di affrontare le mie paure e ho deciso di affrontare quella di volare. Quindi ho scelto un volo relativamente corto e la partenza da un aeroporto relativamente corto. Appena svegli siamo partiti subito per andare all'aeroporto di Caselle (Torino, ndr) - ha raccontato - Durante il viaggio verso l'aeroporto sono stata molto tranquilla perché ero super determinata a superare questa paura, mentre arrivando verso l'aeroporto ho iniziato ad agitarmi un po'. Per distrarmi ho deciso di fare colazione. Era tutto buono ma purtroppo neanche mangiando sono riuscita a tranquillizzarmi».

Dunque, l'epilogo: «Una volta arrivata ai controlli non ce l'ho fatta e sono uscita subito dall'aeroporto e siamo rientrati a casa».

Chi è Chiara Facchetti

Chiara Facchetti è una content creator di 37 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA