Lunghezza, al Castello arriva Babbo Natale: appuntamento dall'11 novembre

Dopo il grande successo dello scorso anno, a grande richiesta torna "Il fantastico castello di Babbo Natale" al Castello di Lunghezza a Roma. Babbo Natale torna nella capitale in un magnifico scenario immerso nella natura; ma credete che sia arrivato solo? Tutto un mondo meraviglioso viaggia con lui.

Un accenno speciale alla bellissima e luminosache accoglierà i visitatori nella bianca fantasmagoria del suo mondo invernale. Circondata da leggendarie presenze quali unicorni, orsi polari, bianche renne, graziosi amici che inteneriscono il cuore darà il tocco magico che accompagnerà i visitatori per tutta la loro affascinante esplorazione della maestosa casa di Babbo Natale.Ma la natura multiforme del mondo disi esprimerà in tanti modi: il bosco degli Elfi, il Giardino d’Inverno, i luoghi più intimi del grande sorridente vecchione dalla barba bianca, la sua camera da letto con tanto di ciarliera Governante, e ancora…è orgoglioso di ospitare un personaggio così fantastico come Babbo Natale in persona, con il suo parco slitte, le sue renne e tutti i suoi assistenti. Giorni di meraviglie ci attendono. Dall’11 novembre al 26 dicembre tutti i sabati, domeniche e festivi nazionali dalle ore 9 alle ore 19.Sito ufficiale: http://www.fantasticocastellodibabbonatale.it TELEFONO: 06.2262880Canale Facebook: https://www.facebook.com/fantasticocastellodibabbonatale Instagram: https://www.instagram.com/fantasticocastellobabbonatale