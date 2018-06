La casa di vetro con albero all'interno. Progetto futuristico nel rispetto della natura

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ecosostenibile e super luminosa. La casa di vetro immaginata dall'architetto kazako, Aibek Almassov, risponde all'idea di un alloggio che possa vivere in totale armonia con la natura. Già ribattezzata Tree in the house, (l'albero nella casa) perché, stando al concept dell'architetto, consente di costruire una casa circolare con le pareti in vetro, intorno ad un albero. Perché abbatterlo, quando l'abitazione può svilupparsi attorno al tronco? Una scommessa provocatoria, ma neanche troppo, visto l'interesse mostrato da alcuni investitori, che potrebbero trasformare il progetto da carta a realtà.La struttura, completamente di vetro trasparente, consente di godere un panorama a 360° sulla natura circostante; i quattro piani a forma di anello, sono collegati l'uno all'altro da una scala a spirale che sembra avvolgersi al tronco dell'albero per tutta la sua altezza, 12 metri. Ognuno di essi assolve ad una specifica funzione abitativa. Al piano terra i servizi e la cucina. Al secondo anello la zona living, con poltrone e studio, mentre salendo al terzo anello si può dormire nella camera da letto. All'ultimo piano è riservata la zona belvedere per allungare la vista sugli altri alberi del bosco. Almassov ha risolto l'ingombro dei rami, usandoli come forme di arredo, quasi dei mobili, che occupano parte dello spazio sul pavimento, lasciando libere porzioni sufficienti per muoversi e camminare. L'altra particolarità di Tree in the house, riguardo il totale rispetto dell'albero, che grazie alle trasparenze, potrà continuare a crescere, nutrendosi dell'indispensabile luce solare.