Il Carnevale anima i borghi d’Italia dal Piemonte alla Toscana

Carnevale, prima sfilata a Viareggio con i carri allegorici di Greta Thunberg e CR7

Giovedì 6 Febbraio 2020, 15:24

A Borgosesia, Cento e Castiglion Fibocchi stanno per entrare nel vivo tre fra le più belledella Penisola. Domenica 9 febbraio, il paese in provincia diproporrà il primo “Corso Mascherato” con carri allegorici, mascherate a piedi, musica, majorettes e gruppi folcloristici. L’intero evento – in programma fino al 26 del mese – sarà animato dallafra i cinque Rioni per la conquista dell’ambito Palio, uno splendido stendardo cucito a mano che premierà ilvincitore.Proprio questa competizione ha fatto sì che i colossi allegorici in cartapesta siano divenuti negli anni sempre più spettacolari e imponenti, frutto di un lavoro che dura un anno intero e che ha trasformato ildi “” – così viene chiamata Borgosesia nei giorni della festa – in uno degli eventi più caratteristici dell’intero Stivale. Una festa che si celebrerà anche a tavola a partire dalla busecca (una caratteristica ricetta a base di brodo di verdure e trippa) e proseguendo con il “”, che dal 6 al 9 febbraio proporrà quattro giorni all’insegna dell’enogastronomia bavarese, con birra a fiumi e spettacoli di musica dal vivo tutte le sere.Dal Piemonte all’, prenderà il via il 9 febbraio il “”, gemellato con una delle feste in maschera più famose al Mondo, quella di. Nel grazioso centro storico della cittadina alle porte di Ferrara, splendide creature di cartapesta daranno vita a uno spettacolo di maschere e gruppi in costume nella cornice di piazza Guercino. Ogni domenica di Carnevale (9-16-23 febbraio, 1-8 marzo) Cento si trasformerà in un tripudio di, animazione, musica e balli per festeggiare al meglio la “festa più pazza dell’anno”. Fra i momenti più attesi ci sarà il “gettito” che consiste nel lancio, da parte di figuranti su carri in movimento, di dolci e gadget ai visitatori di ogni età. Come da tradizione laprotagonista sarà Tasi, personaggio centese dell'800 amante del buon vino che, dopo aver aperto le sfilate vestito in frac, l’ultimo giorno verrà dato alle fiamme.Intanto una piccolaè pronta a prendere vita nel cuore della provincia digrazie al Carnevale dei Figli di Bocco, frutto della fantasia degli abitanti di Castiglion Fibocchi. In programma l’8, 9, 15 e 16 febbraio, la festa avrà come indiscusse protagoniste delle splendide maschere barocche che saranno in bella mostra nel corso del colorato e allegro corteo. Una tradizione legata a doppio filo alla storia del Comune, che vede le sue origini nel XII secolo, quando la famiglia dei Pazzi subentrò nel governo del feudo ai Guidi. Tra loro spiccava Ottaviano Pazzi, soprannominato Bocco per una deformazione del viso: proprio a lui deve il nome il borgo toscano. E “” si sono ribattezzati coloro che da quasi vent’anni tengono vive alcune tradizioni locali, prima fra tutte quella delle feste a corte in maschera, cui aveva accesso anche il popolo: un Carnevale al quale partecipano oggifiguranti in costume, con il volto coperto dalle classiche maschere veneziane.