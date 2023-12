Capodanno folle, le storie da "Una notte da leoni": dallo stripclub con il capo al timore di aver commesso un omicidio

di Nikita Moro

Il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno si conclude sempre in due modi: le coppie si baciano sotto il vischio e i single innalzano i propri calici brindando al futuro. Se davvero anni, amori e bicchieri di vino non si contano mai, allora la notte del 31 dicembre tutto è concesso e... dimenticato il giorno dopo.

Sesso, alcol e bugie sono i tre vizi preferiti dai giovani durante le feste natalizie. A quel "3 2 1" ogni energia negativa viene lasciata al vecchio anno e il feeling di positività che si sprigiona con chi si è accanto in quel momento diventa unico e irripetibile. Dopo un breve "giuramento" di buoni propositi, ecco che la sveglia è già suonata: è il 1° gennaio, hai una maglia sporca di sangue e prosecco, non sai dove sei, ma dalla cucina origli un «Buongiorno amore» pronunciato da una sconosciuta.

Strip club con il capo

Dalle 2 di notte il mondo si trasforma e capitano cose assurde, o almeno è quello che si deduce ascoltando e leggendo alcune storie di uomini e donne che a Capodanno si sono lasciati le inibizioni alle spalle, cedendo ad ogni tipo di tentazione.

Tra i vari aneddoti riportati dagli utenti su Reddit (social), si legge di un ragazzo che durante le festività aveva deciso di utilizzare la carta di credito aziendale per uno strip club di lusso a Londra, spendendo quasi 6 mila euro.

Amnesia da alcol

«Qualche anno fa, prima della pandemia, mi sono svegliato nella mia camera d'albergo coperto di sangue. La stanza sembrava la scena di un crimine e avevo anche un dente scheggiato. Fino ad oggi non ho idea di cosa sia successo», confessa un ragazzo.

«Ricordo di essere entrato in camera e di essermi spogliato per andare a letto, ma il mattino dopo mi sono accorto che il mio viso, le lenzuola e il pavimento erano coperti di sangue. Avevo i postumi della sbornia e non avevo memoria di quanto accaduto durante la notte».

La toilette

Tra le altre storie più divertenti, si legge di una una donna sposata, dirigente scolastico, che durante una festa di Natale è stata vista uscire dal bagno con una ragazza di 25 anni. Le loro gonne erano sollevate, le camicette sbottonate e il rossetto sbavato.

Dopo l'avvistamento, entrambe non sono mai più tornate a scuola.

