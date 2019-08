Calici di Stelle, Ravello e Agerola capitali del gusto in Costa d'Amalfi

Si terrà lunedì 12 agosto, a Ravello – già universalmente nota come Città della musica - la quarta edizione di Calici di Stelle, prestigioso evento che unisce all’arte l’enogastronomia, col valore aggiunto dei leggendari panorami della Costa d’Amalfi.



Dal tramonto all’alba i visitatori potranno perdersi fra le vie ravellesi, lungo un itinerario disseminato di bellezze artistiche, assaporando i vini delle più prestigiose cantine, fra cui la Sammarco, insignita dal Gambero Rosso dei Tre Bicchieri, e i piatti preparati per l’occasione dai più grandi chef della Costiera, come Massimo Criscuolo, Mimmo di Raffaele e Petronilla Naclerio. La presenza di quest’ultima è particolarmente significativa, perché rende onore all’intera categoria delle “capitane” di cucina, troppo a lungo trascurate, ma che cominciano finalmente ad imporsi in un ambiente storicamente dominato dai colleghi maschi.



L’itinerario toccherà l’Auditorium all’aperto alle spalle del Duomo, Via San Giovanni del Toro e l’omonima piazzetta, proseguendo lungo la panoramicissima via Santa Margherita, per poi giungere in Piazza Fontana Moresca. Sarà insomma un’opportunità di “vivere Ravello in tutti i sensi”, sintetizza il Sindaco Salvatore Di Martino, “grazie a un’esperienza che riunisce tutte le eccellenze del luogo musica, enogastronomia, bellezza naturale e architettura”.



A rimarcare la vocazione al gusto della Costa d’Amalfi, ad Agerola è appena nato l’UniCampus Principe di Napoli, diretto dal pluristellato Heinz Beck, un’iniziativa perseguita con coraggio e tenacia dal Sindaco Luca Mascolo che è riuscito in un piccolo miracolo di tutela ambientale e rilancio culturale, trasformando il rudere di un ecomostro risalente ai tempi del fascismo, in un moderno edificio dove – a picco sul mare e all’interno di un parco secolare - ha trovato sede questa università dell’alta cucina che si propone di formare ai principi dell’enogastronomia etica il meglio delle nuove generazioni di cuochi. Giovedì 8 Agosto 2019, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA