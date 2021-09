Running, aperte le selezioni per far parte del Brooks Run Happy Team

Aperte le selezioni per entrare a far parte del Brooks Run Happy Team, la community di runner chiamata a diffondere lo spirito “Run Happy”, motto che da sempre contraddistingue il brand. Passione per la corsa, energia, autenticità, positività, voglia di divertirsi sono le caratteristiche necessarie per entrare a far parte del programma. Obiettivo? Ispirare le persone a correre ed essere attive, e quindi felici. Persone diverse, tante storie, tanti background ma una sola passione: la corsa.

Il Brooks Run Happy Team, nato solo due anni fa, è un programma che unisce runner di tutto il mondo e oggi conta più di 400 Ambassador.

Dal principiante al maratoneta, dal pacer al trail runner a colui che ha uno stile di vita attivo: non importa quale sia la specialità, quello che conta è avere energia, passione e la voglia di spingere gli altri ad allacciarsi le scarpe e partire. “Consiglio a tutti di provare a essere parte della community, Mariella Dileo, pugliese, membro del Run Happy Team Italia. Il Run Happy Team incarna tutto quello che di bello c’è in un gruppo di corsa: storie diverse, voglia di superare i propri limiti e soprattutto tanto divertimento. È un’esperienza unica, conosci persone favolose, che, come te, amano la corsa e tutti i suoi benefici. Ma non solo, Brooks ci ha sempre riservato delle bellissime sorprese e fornito prodotti di cui oggi non potrei fare a meno”.

Come candidarsi? Per candidarsi è sufficiente compilare il form di registrazione alla pagina https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-team e inserire i propri dati entro il 4 ottobre 2021. I 40 candidati che entreranno a far parte della squadra riceveranno in anteprima kit Brooks per rendere ancora più happy la corsa e potranno partecipare a eventi esclusivi. Ogni membro sarà chiamato a testare e recensire i prodotti in maniera autentica, condividere con la propria community la propria passione e soprattutto diffondere la filosofia Brooks secondo cui la corsa è una fonte inesauribile di energia positiva, capace di trasformare una giornata, una vita e il mondo intero.

